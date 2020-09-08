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'Kurallara uymayanlar bizi derinden üzüyor'

Ardahan Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ertaç Özeroğlu: Sağlıkçılar olarak insanımızın sağlığı için çalışıyoruz. İnsanımızın da bize yardımcı olmasını ve işimizi kolaylaştırmasını istiyoruz. Bu hastalıkla ancak bu şekilde baş edebiliriz. Mücadele tek taraflı bir mücadele değil
 08 Eylül 2020 18:01
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının artış gösterdiği Ardahan'da, "öncü savaşçı" konumundaki doktorlar, yaşadıklarını anlattı.

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart'tan bu yana mesai kavramı gözetmeksizin görevlerini sürdüren doktorlar, Kovid-19 hastalarını iyileştirmek için fedakarca mücadele veriyor.

Ardahan Devlet Hastanesinde görevli doktor ve idareciler de gece gündüz demeden mesailerini vatandaşın sağlığına kavuşması için harcıyor.

Hastanenin başhekim yardımcısı anestezi uzmanı Dr. Ertaç Özeroğlu, AA muhabirine, yoğun bakımdaki hastalarla birebir ilgilendiklerini, tek istediklerinin hastaları sağlığına kavuşturmak olduğunu söyledi.

Özellikle yoğun bakım sürecinin çok sıkıntılı olduğunu belirten Özeroğlu, "Burası hem hasta hem hasta yakınları açısından psikolojik olarak çok sıkıntılı bir bölüm. İyi bir süreç değil. Burada verilen mücadeleyi biz de kişisel koruyucu malzemelerimizi giyerek veriyoruz. Bu ekipmanın içinde çalışmak gerçekten de çok zor." dedi.

Özeroğlu, vatandaştan kendi sağlığı için temizlik, maske ve mesafe kuralına uymalarını istediklerini dile getirerek, insanların özellikle toplu yerlerde daha hassas olmalarını istedi.

- "Mücadele tek taraflı bir mücadele değil"

Hasta yakınlarının tedavi altındaki hastalarını görmek istediğini ancak bunun kendileri için sorun oluşturduğunu anlatan Özeroğlu, "Israrcı olsalar da bizler onların sağlığı için bu kısıtlamayı getiriyoruz. Sağlıkçılar olarak insanımızın sağlığı için çalışıyoruz. İnsanımızın da bize yardımcı olmasını ve işimizi kolaylaştırmasını istiyoruz. Bu hastalıkla ancak bu şekilde baş edebiliriz. Mücadele tek taraflı bir mücadele değil." ifadelerini kullandı.

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Saliha Kazcı da salgından bir ay önce Ardahan'da göreve başlamasının ardından Kovid-19 tedbirlerine yönelik yaptıkları hazırlıklarla yoğun bir sürece girdiklerini söyledi.

Türkiye'de görülen ilk vakadan 10 gün sonra Ardahan'da bir hastaya Kovid-19 teşhisi koyduklarını kaydeden Kazcı, böylece kendilerini yoğun bir mesainin içinde bulduklarını anlattı.

- "Hastanın nefesini zorlanarak aldığını görmek çok zor oluyor"

Kazcı, vakaların artışıyla mesai kavramının ortadan kalktığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Özellikle haziran ayı itibarıyla bir yoğunluk yaşadık. Son süreçteki vakalarımız ağır olanlardan oluşuyor. Bu durum tabii ki yükümüzü daha da ağırlaştırıyor. Hastanın nefesini zorlanarak aldığını görmek bizim için de çok zor oluyor, aynı odada olmak gerçekten etkileyici. Özellikle ileri yaşta olan hastaların bizden daha çok beklentileri oluyor, kendimizi verdiğimiz medikal desteğin yanı sıra onlara psikolojik destek sağlamak zorunda hissediyoruz. O yüzden nefes alamamaları bizi de zorluyor."

İleri yaştaki hastaların sürece uyumlarını daha iyi gördüklerini ifade eden Kazcı, bu hastaların söylenenleri birebir yapmaya çaba göstermelerinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Dahiliye uzmanı Dr. Zeynep Öztürk ise Kovid-19 konusunda geçirdikleri yoğun sürecin son dönemde arttığına dikkati çekti.

"Çok zor bir süreç, dolayısıyla üzüntülü anlarımız oldu." diyen Öztürk, şöyle konuştu:

"Hastalarla yaşadığımız duygusal anlar oldu. Şu an genç hastalarımız mevcut, bunlar gerçekten bizi çok üzüyor. Daha yoğun çalışıyoruz ve tabii ki durumu daha kötü hastalarla karşılaşıyoruz. Özellikle kurallara uymayanları gördüğümüzde bu durum bizi derinden üzüyor, insanlarda bir rehavet söz konusu ancak bunun dönüşünü gerek yaşlılarda gerekse gençlerde çok acı bir şekilde görüyoruz. İnsanlarımızın özellikle toplu bulunulan yerlerde maske kullanımına daha fazla dikkat etmesini ve rehavete kapılmamasını istiyoruz."

Öztürk, izolasyona uymayanların olduğunu gördüklerinde, bu durumun kendilerini derinden üzdüğünü sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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