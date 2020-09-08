1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meslek lisesinde uzaktan otomatik ateş ölçen cihaz geliştirildi

Ankara Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yeni tip koronavirüsle mücadelede kapsamında uzaktan otomatik olarak ölçüm yapan, ölçümlerin kaydını tutabilen ve gerektiğinde uyarı veren temassız ateş ölçer geliştirildi.
 08 Eylül 2020 18:48
Yazdır
Meslek lisesinde uzaktan otomatik ateş ölçen cihaz geliştirildi

Okullarındaki öğretmenler tarafından geliştirilen ateş ölçerle herhangi bir personele ihtiyaç duyulmadan, uzak mesafeden kişilerin ateşi ölçülüyor.

Cihazla bir yere giriş yapmak isteyen kişinin vücut sıcaklığı ölçülüyor, bu ölçüm cihazın ekranında hem yazılı olarak görülüyor hem de cihaz tarafından sesli okunuyor. Kişinin vücut sıcaklığı, normal değerler arasında ise bu değer ekranda yeşil renkli yazı ile belirtiliyor ve yine derece sesli okunuyor. Vücut sıcaklığı normal değerlerin dışındaysa ekranda sıcaklık değeri kırmızı renkli yazı ile gösteriliyor, sesli olarak sıcaklık değeri okunuyor ve uyarı sesi veriyor. Böylece görsel ve işitsel uyarılarda bulunuluyor. Bu özelliğiyle görme ya da işitme engeli olan kullanıcılara da hizmet verilmesi amaçlanıyor.

Alışveriş merkezleri dahil her türlü kapalı ortama uygun olan cihaz, Personel Devam Kontrol Sistemlerine (PDKS) entegre edilebiliyor, cihazın kontak bilgisi vermesiyle tüm turnikeli geçiş sistemlerinde de kullanılabilecek.

Cihaz, kapalı bir mekana giriş yapmak isteyen kişilerin kimlik kartı bilgilerinin yanına gerçek zamanlı olarak vücut sıcaklık bilgilerini kaydetme özelliğine de sahip. Cihazın içindeki hafıza kartına kaydedilen bu bilgiler istenilen kişilerle internet üzerinden paylaşılabiliyor. Temassız ateş ölçerde, mevcut tabanca şeklindeki sistemlerin insan sağlığı ve psikolojisi üzerinde bıraktığı olumsuz etkileri bulunmamuyor. Ayrıca diğer sistemler için gerekli olan personel ihtiyacı da bu sistemde yok. Cihaz, kullanım şekli ile her ortama kolayca taşınabiliyor.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Okul müdürü ve yardımcıları öğrenciler için kolları sıvadı
08 Eylül 2020 00:02		 Tekirdağ'da depreme dayanıksız 3 okul tahliye edildi
07 Eylül 2020 22:44
Fedakar öğretmen kapı kapı dolaşarak öğrencilerine ders anlatıyor
07 Eylül 2020 12:52		 Anaokulları yeni döneme hazır... Minikler için alınan tedbirler
06 Eylül 2020 08:45
Kovid-19 tanısı konulan 6 öğrenci sınava ayrı okulda girdi
05 Eylül 2020 13:26		 Meslek lisesinde uzaktan otomatik ateş ölçen cihaz geliştirildi
05 Eylül 2020 11:58
Fransız okulu hem kaçak hem kıyak
05 Eylül 2020 06:40		 Fransız okulları dört şarta da uymuyor
04 Eylül 2020 07:20
KPSS öncesi okullarda dezenfekte çalışması yürütülüyor
03 Eylül 2020 23:07		 Fedakar öğretmenler okulu temizledi
03 Eylül 2020 21:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:18 - Şehir Ormanı'nda kitap okumanın tadını çıkardılar19:15 - Otomobil tutkusu, 1 çocuk annesini taksi şoförü yaptı19:12 - Koronavirüs vakaları artınca yazlıkçılar tatili uzattı18:59 - Erzincan'da koronavirüse karşı tüm alanlarda piknik yasaklandı18:58 - Bazı koronavirüs hastalarında semptomlar 6 ay geçmiyor18:56 - Ticaret Bakanlığı 169 öğrenciye kariyer stajı yaptıracak
18:53 - Trump'ın yardım çeki yanlışlıkla Avusturya'daki emeklilere gitti18:53 - MBSTS için geç başvuru tarihi ve sınav merkezi değişikliği açıklaması18:48 - Meslek lisesinde uzaktan otomatik ateş ölçen cihaz geliştirildi18:37 - Bakan Ziya Selçuk'tan Erol Mütercimler'in sözlerine tepki18:30 - Malatya sallanmaya devam ediyor18:25 - Borsa, günü düşüşle tamamladı
18:17 - Türk-İş'ten virüs nedeniyle karantinada olan işçi için yasal düzenleme talebi18:03 - MEB: Haftada bir gün okula gidilecek. Gitmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak18:01 - 'Kurallara uymayanlar bizi derinden üzüyor'17:55 - Salgın başlayalı 7 ay oldu, maskeler hala yanlış takılıyor17:50 - MHP'den ihraç edilen vekil İyi Parti'ye geçti
17:49 - Burhan Kuzu, Zindaşti davasında yargılanmaya başlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tercihli Baro (Çoklu baro) uygulamasını destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Dün 43 kaymakam ve vali yardımcısı görevden alındı
Altın fiyatları sınıra çok yakın! Psikolojik seviye kırılmak üzere
ÖSYM, 2020 EKPSS'yi ertelediğini duyurdu
Tüm ülke genelinde, meskenler (evler) hariç, maske zorunluluğu getirildi
Evlilik sitesinden tanıştı, 334 bin TL dolandırıldı
Başkent'te büyük rüşvet operasyonu: 47 gözaltı kararı
MEB: Haftada bir gün okula gidilecek. Gitmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak
Anayasa Mahkemesi: FETÖ'den ihraç edilen avukatlık yapabilir
FETÖ'den açığa alınan kaymakam, 10 gün önce Devletin zirvesini ağırlamıştı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
salgın kontrolümüz altında 3
yemekli düğünlerden vazgeçin 2
kısa çalışma ödeneği 1
izmir bomba tatlısı 2
Bay Silah 1
belediye başkanının iş isteyen kadına tecavüz etmesi 3
ümraniyespor'da 14 kişinin corona testinin pozitif çıkması 1
Güvenlik filesi 1
düğünü cafede yapmak 2
153 bin covidli'nin seyahatta yakalanması 1
SON İLANLAR
Şarköy Belediyesi 14 memur alacak
Merkez Bankası 45 uzman yardımcısı alacak
Afyon Emirdağ SYDV Personel Alım İlanı
Samsun Bafra Belediyesi 12 memur alacak-İlan güncellendi
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Büyükşehir Belediyesi 54 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi Geçici 13 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş Geçici 7 İşçi Alacak
Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi 4 İşçi Alacak
Burdur Karbel Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam