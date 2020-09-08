Trump'ın yardım çeki yanlışlıkla Avusturya'daki emeklilere gitti
|08 Eylül 2020 18:53
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ABD'de corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle dar gelirli ailelere ödenen 1200 dolarlık yardımın yanlışlıkla Avusturya'da yaşayan 1000 kişinin adresine gönderildiği ortaya çıktı.ABD Başkanı Donald Trump'ın imzası bulunduğu yardım çekleri, ülkede şaşkınlık yarattı.
YARDIM BİLGİSAYAR HATASINDAN KAYNAKLANDI
Avusturya'daki iki bankada 100'den fazla emekli ABD'den gönderilen çekleri nakit paraya dönüştürdü. ABD Başkan Trump'ın bu yardımı vergi veren dar gelirlilere yaptığı bilinirken, çeklerin Avusturya'ya gönderilmesinin bilgisayar hatasından kaynaklandığı ifade edildi. ABD hükümeti, yıllık geliri 75 bin dolara kadar olan dar gelirli ailelere corona virüs salgını sürecinde 1200 dolar ödeme yapmıştı.
"POSTA KUTUMDA TRUMP İMZALI 1200 DOLAR ÇEK BULDUM"
Trump imzalı yardım çekini alan Avusturya'nın Linz kentinde yaşayan 73 yaşındaki bir emekli Manfred Barnreiter yaşadıklarına ilişkin, posta kutusunda ABD Hazine Bakanlığı'ndan gelen zarfı gördüğünü ve para yardımı yapıldığını görerek şaşırdığını ifade etti. Barnreiter, "Posta kutusunu açtım ve aniden ABD Hazine Bakanlığı'ndan gönderilen zarfı gördüm. İçerisinde 1200 dolarlık, Donald Trump imzalı çek bulunuyordu" dedi. Gördüğüne inanmadığını ifade eden Barnreiter çekin sahte olup olmadığını öğrenmek için bankaya giderek, çeki bozmayı denediğini ve paranın hesabına yatmasıyla bir kez daha şaşkına döndüğünü ifade etti.
BANKA YÖNETİCİSİ VERİ İHLALİ KAYNAKLI OLABİLİR
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Raiffeisenlandesbank yöneticisi Paul Kaiser, ABD hükümetinin veri ihlali sonucu Avusturya emeklilerine çek verdiğini düşündüğünü ifade etti.
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