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MBSTS için geç başvuru tarihi ve sınav merkezi değişikliği açıklaması

ÖSYM Başkanlığı, dün memurlar.net'te EKPSS adayları için yapılan haber sonrasında önce 2020 EKPSS sınavının uygulanma tarihini değiştirdiğini açıklamış, sonra da MBSTS için geç başvuru tarihi ve sınav merkezi değişikliği açıklaması yapmıştır.
 08 Eylül 2020 18:53
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MBSTS için geç başvuru tarihi ve sınav merkezi değişikliği açıklaması

ÖSYM Başkanlığı, dün memurlar.net'te EKPSS adayları için yapılan haber sonrasında önce 2020 EKPSS sınavının uygulanma tarihini değiştirdiğini açıklamış, sonra da MBSTS için geç başvuru tarihi ve sınav merkezi değişikliği açıklaması yapmıştır. İşte yapılan açıklama

DİB-MBSTS: Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı

DUYURU
(08 Eylül 2020)

2020-DİB-MBSTS İçin 2. Geç Başvuruların Alınması ve Sınav Merkezi Tercihlerinin Güncellenmesi

Başkanlığımızca 26 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2020-DİB-MBSTS) için 17-18 Kasım 2020 tarihlerinde 2. geç başvuru alınacaktır.

Adaylar sınava başvurularını, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden 18 Kasım 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) ile ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından 18 Kasım 2020 tarihi saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir. Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartıyla veya banka ATM'leri ve online bankacılık üzerinden 17-18 Kasım 2020 tarihlerinde yatırılabilecektir. Ücret yatırma işlemi, 18 Kasım 2020 tarihi saat 23.59'da sona erecektir.

Sınava, 18-24 Şubat 2020 tarihleri arasında veya 5 Mart 2020 tarihinde başvuru yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar da 17-18 Kasım 2020 tarihlerinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceklerdir.

Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

EKPSS için geç başvuru tarihleri hala açıklanmadı
Memurlar.Net
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