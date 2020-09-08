Ticaret Bakanlığı 169 öğrenciye kariyer stajı yaptıracak
Ticaret Bakanlığı, "Kariyer Kapısı Uygulaması" kapsamında başvuran 169 öğrenciye staj yaptıracağını açıkladı
|08 Eylül 2020 18:56
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Bakanlığımız 2020 yılında Kariyer Kapısı Uygulaması Kapsamında ve Yaz Stajı Uygulaması kapsamında staj yapacak öğrencilere ait listeler aşağıda yer almaktadır.
"Kariyer Kapısı Uygulaması" kapsamında staj yapacak öğrenci listesi için Tıklayınız.
"Yaz Stajı Uygulaması" kapsamında staj yapacak öğrenci listesi için Tıklayınız.
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