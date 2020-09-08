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Ticaret Bakanlığı 169 öğrenciye kariyer stajı yaptıracak

Ticaret Bakanlığı, "Kariyer Kapısı Uygulaması" kapsamında başvuran 169 öğrenciye staj yaptıracağını açıkladı
 08 Eylül 2020 18:56
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Ticaret Bakanlığı 169 öğrenciye kariyer stajı yaptıracak

Bakanlığımız 2020 yılında Kariyer Kapısı Uygulaması Kapsamında ve Yaz Stajı Uygulaması kapsamında staj yapacak öğrencilere ait listeler aşağıda yer almaktadır.

"Kariyer Kapısı Uygulaması" kapsamında staj yapacak öğrenci listesi için Tıklayınız.

"Yaz Stajı Uygulaması" kapsamında staj yapacak öğrenci listesi için Tıklayınız.
Memurlar.Net
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