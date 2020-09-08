Erzincan'da koronavirüse karşı tüm alanlarda piknik yasaklandı
|08 Eylül 2020 18:59
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Erzincan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm alanlarda piknik yapılması yasaklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Erzincan Valisi Mehmet Makas başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, il genelinde salgını önleme amacıyla, gelinen aşamada başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere tedbirlere yeterince riayet edilmemesinin hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle genelgeler kapsamında çeşitli kararlar aldığı belirtildi.
Bu kapsamda, il genelinde kamuya açık mekanlar, cadde, sokak, park, mesire yerleri ve tüm alanlarda piknik yapılmasının yasaklandığı bildirilen açıklamada, meskenler hariç tüm alanlarda vatandaşlara istisnasız maske takma zorunluluğu getirildiği ifade edildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Minibüs ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Turizm işletmesi belgesi olan otel, restoran, işletmeler de dahil olmak üzere restoran, kafe gibi tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00'ten sonra müzik yayınına hiçbir şartta izin verilmeyecektir.
Vatandaşların toplu bulunabileceği pazar yerleri, kafe, restoran gibi yeme içme ve eğlence mekanlarında salgınla mücadele amacıyla, ilgili genelgeler doğrultusunda belirlenen kuralların uyulmasına yönelik denetimlerin artırılması, tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve tüzel kişilere uygulanan idari para cezalarının tahsili konusunda Valilik ve kaymakamlık makamlarınca gerekli hassasiyetin gösterilmesi kararlaştırılmıştır."
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