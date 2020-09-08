Test sayısı 110 bin, yeni vaka sayısı 1.761
|08 Eylül 2020 19:24
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Sağlık Bakanlığı 8 Eylül 2020 tarihli verileri açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 110 bin 565 Kovid-19 testi yapıldı, 1761 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Son 24 saatte 52 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1159 oldu.
Son 24 saatte 1093 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 253 bin 245'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Bugün 110.000'den fazla test yapıldı ve 1.761 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakıyor. Bu durumu durduracak olan birlikte tedbirlere uymaktır. Güç birlikte tedbirde. ' ifadelerini kullandı.
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