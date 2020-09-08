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Koronavirüs vakaları artınca yazlıkçılar tatili uzattı

Ege'deki tatil beldelerinde yaz tatilini geçiren birçok yazlık sahibi, koronavirüs vakalarının arttığı şu günlerde tatillerini uzatarak, evlerine dönmeyi erteledi.Ege Bölgesi'nin turistik kentleri İzmir'in Çeşme, Dikili ve Foça, Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ve Aydın'ın Kuşadası gibi ilçelerinde yazlıkları bulunan vatandaşlar, yaz mevsimiyle buralara akın etti. Koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle yazlıklardaki tatilciler, tatillerini uzattı. Tatilciler, vakaların artması nedeniyle şehir merkezlerine gitmeye korktuklarını, bu nedenle böyle bir önlem almayı tercih ettiklerini söyledi.
 08 Eylül 2020 19:12
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Koronavirüs vakaları artınca yazlıkçılar tatili uzattı

Geçen yıl eylül ayının başında Çeşme'den İzmir'e döndüğünü ancak bu yıl virüs dolayısıyla bir süre daha tatilini uzatacağını dile getiren Nevin Çağırgan (65), "Her yıl Eylül ayının başında İzmir'e giderdik. Eylül'de İzmir'deki işlerimizi halletmeye başlardık. Toplantılarımıza katılırdık. Ancak koronavirüs toplantılarımızı da erteledi. Biz de koronavirüsten korunabilmek için Çeşme'deki tatilimizi uzatmak zorunda kaldık. Toplantılarımızı da online olarak yapıyoruz. Pek çok komşumuz da bir süre daha burada kalmayı düşünüyorlar. Vaka artışı devam ederse, kasım ayına kadar Çeşme'den dönmeyi düşünmüyorlar. Çünkü herkes tedirginlik içinde. Burada açık alanın olması, evlerin bahçeli olması, herkesin daha mesafeli olması kişilerin de tatillerini uzatmasına sebep oldu. Ancak burada da maskemizi takıyoruz, mesafemize dikkat ediyoruz" dedi.

Bir diğer tatilci Bülent Coşkun (66) ise, Çeşme'deki evlerinde daha rahat olduğunu söyleyerek, "65 yaş üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla Çeşme'deki evimize geldik. Burada daha rahatız. İzmir'de kaldığımız süre içerisinde camdan dışarıya bile bakmaya korkuyorduk. Burada mesafe sorunumuz yok. Komşularımızın birçoğu da burada kalıyor. Kışın bile burada yaşayacak olanlar var. İstanbul'dan gelen arkadaşlarımız da İstanbul'a dönmeyi düşünmüyor. Çoğu kişi tatilini uzatarak, kışı burada geçirecek" diye konuştu.

BODRUM'DA DA TATİL UZATILDI

İstanbul'dan, turizmin gözde merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesine tatile gelen Güler Yıldız (54), "1 ay önce İstanbul'dan Bodrum'a tatile geldik. Öğretmenlikten emekli oldum, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olduğu gün geldim. İstanbul'da olmayan burada olan açık alandan dolayı burayı çok beğendim. Pandeminin yoğun olduğu bölgeden uzaklaşıp, sakin temiz havada bölgede bugün ev almaya karar verdim" dedi.

Bursa'dan ilçeye gelen Aysel Akmen (56) ise, "Bursa'da yaşıyordum. Tatil için buraya geldim. Pandemiden dolayı tatilimi uzatmaya karar verdim. Ailemle birlikte buraya geldim. Buraları çok beğendim. Belki ilerleyen dönemlerde Bursa'ya dönmektense, bir işletme açıp burada kalabilirim. Bursa'nın yoğunluğu fazla. Ama Bodrum'da hava çok temiz. Bursa'ya dönmemeyi bile düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Bodrum'da yaklaşık 22 yıldır emlakçılık işiyle uğraşan Gültekin Aydemir (45) ise pandemiden sonra özelikle ilçeye gelen insanlar, burayı gördükten sonra geri dönmemek için ev almaya karar verdiklerini belirtti. Aydemir, "Son 1 aydır yoğunluk hat safhada, telefonlarımız susmuyor. Bodrum'dan yer almak özellikle Bodrum'un köylerinden yer almak istiyorlar. Pandemiden sonra satışlar arttı, rakamlar arttı. Talep olduğu zaman fiyatlarda otomatikman artıyor. Halen bugün itibariyle bile talep var müşterilerimizin yüzde 85'i büyükşehirlerden arıyor bizi, oradaki apartmanlardan sıkılan insanlarımız bu bölgeyi çok seviyor pandemiden uzaklaşmak adına ev almak için bizi arıyorlar" dedi.

Almanya'da yaşayan Özge Burçakoğlu (52), "Tatil için buraya geldik. Sonrasında araştırma yaptık. Bodrum'un içerisi çok kalabalık, bizde biraz böyle kıyı kesimlerde yer aradık. Biliyorsunuz hastalık başladı şimdi sakin bir bölgede ev bulduk. Almanya'ya gitmeyi düşünmüyoruz. 4 hafta önce Almanya'dan geldik, Almanya'da hastalığın çok fazla olduğu söylendi. Burada olmayan Almanya'da olan kurallardan dolayı orada kalmamamın daha uygun olduğunu düşündük. Eşimi de ikna edip buradan ev almayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
DHA
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