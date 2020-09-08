Otomobil tutkusu, 1 çocuk annesini taksi şoförü yaptı
|08 Eylül 2020 19:15
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Bünyan ilçesinde yaşayan Sibel Kayar, çocuk yaştan itibaren otomobillere büyük ilgi duydu. Evli ve bir çocuk annesi olan Kayar, taksi şoförlüğü yapmaya karar verdi. 3 ay önce Sümer Mahallesi'ndeki taksi durağına iş başvurusunda bulunan Kayar, olumlu yanıt alınca da direksiyon başına geçti. İlçenin tek kadın taksi şoförü olan Kayar, her sabah 06.00'da durağa gidip, işbaşı yapıyor.
Uzun zamandır otomobil kullandığını anlatan Kayar, "Araç kullanmayı çok sevdiğim için taksicilik mesleğini de yapabileceğimi düşündüm. Durak sahibini tanıyordum. Taksi sahibi Cemal bey de yapabileceğime inandı. Üç aydır taksi kullanıyorum. Her şey çok iyi durumda. Mesai sabah 07.30 gibi başlıyor, akşam 19.00'a kadar devam ediyor" dedi.
'OTOMOBİL TUTKUM BENİ TAKSİCİ YAPTI'
Olumlu tepkiler aldığını belirten Sibel Kayar, "Yolcularımın çoğu kadın olduğu için beni çok iyi karşıladılar. Erkekler beni görünce şaşırıyorlar. Çünkü kadın taksi şoförü beklemiyorlar. Ben ilçenin ilk kadın taksi şoförüyüm. Erkekler eşlerini taksiye bindirirken kadın şoför olması nedeniyle kendilerini daha iyi hissediyorlar. Otomobillere karşı ilgim vardı. Otomobil tutkum beni taksici yaptı. Aracın temizliğini kendim yapıyorum. Aracın bakımını da anladığım kadarıyla yapmaya çalışıyorum. Ehliyeti olup aktif otomobil kullanan ancak evde bekleyen kadınların yapabileceği bir iş. Kadınlar her alanda olmalıdır. Çünkü kadının elinin değdiği her iş güzelleşir" ifadelerini kullandı.
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