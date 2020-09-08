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Şehir Ormanı'nda kitap okumanın tadını çıkardılar

UNESCO tarafından ilan edilen 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla Sultangazi Belediyesi tarafından Mimar Sinan Şehir Ormanı'nda çocuklar ve velilerine kitap dağıtılarak okuma saati etkinliği düzenlendi. Vatandaşlar, ağaçların gölgesinde kitap okumanın tadını çıkardı.
 08 Eylül 2020 19:18
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Şehir Ormanı'nda kitap okumanın tadını çıkardılar

1967 yılından bu yana her yıl farklı ülkelerde çeşitli etkinliklerle kutlanan 'Dünya Okuma Yazma Günü'nde Sultangazi Belediyesi de kitap okuma etkinliğine imza attı. Günün yoğun temposundan uzaklaşmak, zihni açmak, düşünceleri beslemek ve toplumsal ilişkilerin kalitesini artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlar Sultangazi Mimar Sinan Şehir Ormanı'nda kitap okumanın tadını çıkardı. Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen'in de katıldığı etkinlikte, anneler, babalar ve çocuklar; ağaçların gölgesinde sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak hem dinlendi, hem kitap okudu. Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, "Okumak ve okutmak çok önemli. Yeni dünyada bilim ve teknoloji ön planda. Okumak sağlıklı ve bilgi dağarcığı geniş nesiller yetiştirecek ve huzurlu bir nesil olacağız. Okumanın önemini çok iyi anlamalıyız" dedi.

OKUMAYA VE OKUTMAYA ÖNEM VERMELİYİZ

Okumaya ve okutmaya önem verdiklerini ve bu anlamda ilçede çok önemli çalışmalar yaptıklarını dile getiren Nurcan Öztürkmen, "7 mevcut kütüphanemizin kapısı herkese açık. 15 mahallede kitap kafe yapıyoruz. E-kütüphane hizmetimiz de var, yeter ki siz okuyun. Bizler okumaya destek veriyoruz ve sizlerden gayret istiyoruz. Okuma oranlarıyla ilgili istatistikler ölçülüyor ve çalışmalar yapılıyor. Okumak ve okutmak çok önemli. Yeni dünyada bilim ve teknoloji ön planda. Okumak sağlıklı ve bilgi dağarcığı geniş nesiller yetiştirecek ve huzurlu bir nesil olacağız. Okumanın önemini çok iyi anlamalıyız. Bu tür etkinlikleri daha fazla yaparak, ailece okumaya önem vererek, çocuklarımıza örnek olacak etkinlikler yapmalıyız" dedi.

KİTAPLARIMIZI BAŞUCUMUZDAN EKSİK ETMEMELİYİZ

Çocukların kitap okumaktan çok internet kullanımını tercih ettiğine dikkat çeken Öztürkmen, "Çocuklarımızı interneti nasıl kullanabilecekleri konusunda iyi yönetmeliyiz. Bunu okuma ile yenebiliriz ve çocuklarımıza biz öğretebiliriz. Annelere daha çok görev düşüyor. Kitaplarımızı başucumuzdan, odamızdan uzak tutmayalım ve okumaya gayret edelim. Biz okumanın önemini ilçemiz halkına duyurmak için çalışmalar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

ANNELER VE ÇOCUKLAR AĞAÇ GÖLGESİNDE KİTAP OKUDU

Çocuğuyla ormanda kitap okumanın keyfini çıkarmaya gelen Hayal Polat, "Ben de çok iyi bir kitap okuruyum. Genelde çocuklarıma dışarıdan aldığım yada yakın çevremden değiştiğimiz kitapları okutuyorum. Okumayı hem kendim seviyorum hem de çocuklarımı da yönlendiriyorum. Kitap seçimini çocuklarıma bırakıyorum ama içeriklerine bakarak yönlendirme yapıyorum" diye konuştu.

12 yaşındaki Zehra Polat, "Bugün Sefiller'i okuyacağım çünkü merak ediyordum. Her gün olmasa da arada sırada kitap okuyorum" dedi.

Kitap okumaya gelen annelerden Fikriye Sarı ise, "Kitap okumayı çok seviyorum evde de okuyorum ama oğluma kitap oku diye çok fazla söylemem gerekiyor. Oyun oynamayı kitap okumaya tercih ediyor. Bu etkinlik onun için de bir başlangıç olur diye umuyorum" ifadelerini kullandı.

Arzu Eyüpoğlu, "Biz kitap okumayı ailecek seviyoruz. 2 tane daha çocuğum var onlarla beraber oturup evde de böyle etkinlikler yapıyoruz. Kitap okumak çok güzel. Çocukları internetten çok fazla koparamazsak da bir nevi etkili oluyor" dedi.

Küçük Prens'in en sevdiği kitap olduğunu söyleyen Kutsal Eyüpoğlu da, "En sevdiğim karakter de bu kitaptan. Kitap okumayı çok seviyorum. İnterneti de kitap okumayı da orta düzeyde tercih ediyorum" diye konuştu.
DHA
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