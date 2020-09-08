6 yaşındaki Efsa'nın soyadına mahkeme karar verecek

MEB: HAFTADA BİR GÜN OKULA GİDİLECEK. GİTMEYEN ÖĞRENCİLER DEVAMSIZ SAYILMAYACAK 21 Eylül'de yüzyüze eğitime sadece okul öncesi ve 1. sınıflar başlayacak. Birinci sınıflar haftada bir gün, ikinci haftada 2 gün okula gidecek. Veliler isterlerse öğrenciyi yüz yüze eğitime göndermeme konusunda mazeret beyan edebilecek. Bu durumda öğrenci, uzaktan eğitime devam edecek ve devamsız sayılmayacak