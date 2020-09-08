6 yaşındaki Efsa'nın soyadına mahkeme karar verecek
|08 Eylül 2020 19:56
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde Tolga Yavaşer, 29 Mayıs 2016 tarihinde boşandığı eşi Esra Gövem'i, o dönem 20 aylık olan kızları Efsa Derin'in gözü önünde bıçaklayarak, öldürdü. Yavaşer,
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, Efsa Derin'in velayetini alan anneanne Ferda Gövem, torununun nüfus kaydından babasının soyadının silinmesi için dava açtı.
Kurduğu ekip ile mağdur kadınların ücretsiz avukatlığını yapan Senem Irgat, karar aşamasına gelen davanın Türkiye'de tarihi bir öneme sahip olduğunu söyledi. Irgat, "Emsal özelliği taşıyan bu dava, Türkiye'de bazı şeylerin yeniden sorgulanmasını sağlayacak. Çocuklar, katil babalarının adını taşımak zorunda kalmayacak. Toplum içerisinde cinayetler, haksız yere insanların ellerinden alınan hayatlar tekrar düşünülecek. Ebeveynlik hakkının elinden alınacak olması, bir yandan toplum ve aile baskısı oluşturacağından bazı konuların tekrar sorgulanmasına neden olacaktır" dedi.
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