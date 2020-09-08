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Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 7 yaralı
Gaziantep'te 4 aracın karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlardan birinin sivil polis olduğu öğrenildi.
|08 Eylül 2020 20:06
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Gaziantep'teki zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 27 N 2498 ile 34 BJS 643 plakalı iki otomobil Gaziantep-Nizip kara yolunun 14. kilometresinde çarpıştı.
O sırada seyir halindeki 27 BPE 10 plakalı kamyonet kaza yapan araçlara çarptı. Bölgeden geçen bir sivil polis aracı da kazaya karıştı.
Kazada, 27 N 2498 plakalı araçtaki biri çocuk 4 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.
İkisi polis aracında cezaevine teslim edilmeye götürülen hükümlü olmak üzere 7 kişi de yaralandı.
Kaza sonrası jandarma ekiplerinin ve cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından cenazeler otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Ulaşım bölgede kontrollü olarak sağlanıyor.
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