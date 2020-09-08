1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 7 yaralı

Gaziantep'te 4 aracın karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlardan birinin sivil polis olduğu öğrenildi.
 08 Eylül 2020 20:06
Yazdır

Gaziantep'teki zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 27 N 2498 ile 34 BJS 643 plakalı iki otomobil Gaziantep-Nizip kara yolunun 14. kilometresinde çarpıştı.

O sırada seyir halindeki 27 BPE 10 plakalı kamyonet kaza yapan araçlara çarptı. Bölgeden geçen bir sivil polis aracı da kazaya karıştı.

Kazada, 27 N 2498 plakalı araçtaki biri çocuk 4 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

İkisi polis aracında cezaevine teslim edilmeye götürülen hükümlü olmak üzere 7 kişi de yaralandı.

Kaza sonrası jandarma ekiplerinin ve cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından cenazeler otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ulaşım bölgede kontrollü olarak sağlanıyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İşadamlarından şantajla para alan gazeteci tutuklandı
08 Eylül 2020 16:59		 Adnan Oktar, kedicikleriyle, gizli geçitten böyle kaçmış
08 Eylül 2020 15:56
Hastanede dehşet anları, tartıştığı doktor kapıyı kapattı parmağı koptu
08 Eylül 2020 14:49		 Fabrikaya koronavirüs kontrolüne giden doktora tır çarptı
08 Eylül 2020 14:21
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye giderken kazada öldü
08 Eylül 2020 12:42		 Ankara Valisi: Banka nakil görevlisi paralarla birlikte yakalandı
08 Eylül 2020 11:44
Eskişehir'de sahte fatura operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
08 Eylül 2020 10:33		 Polisi ölümle tehdit etti, gözaltına alındı
08 Eylül 2020 10:07
Evlilik sitesinden tanıştı, 334 bin TL dolandırıldı
08 Eylül 2020 10:00		 Domuz cinayetleri can yakıyor
08 Eylül 2020 08:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:58 - Altaylı'nın 'Yabancı derken!' başlıklı yazısına ilişkin açıklama20:52 - Ali Erbaş'tan imam hatiplilerle ilgili sözlere tepki20:44 - Bu lise, 3 Erasmus projesiyle hibe almaya hak kazandı20:28 - Dr. Ahmet Güzelçiçek: Bedenim evde, ruhum hastanedeydi20:06 - Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 7 yaralı19:58 - Uluabat gölünde alg patlaması, yeşile boyadı
19:56 - 6 yaşındaki Efsa'nın soyadına mahkeme karar verecek19:48 - FETÖ'den tutuklanan emir subayına ev hapsi19:46 - Şehit polis memuruna emniyetten vefa19:41 - Adalet Bakanlığı: Karantina tedbirlerine uymamak suçtur19:37 - Polise çarparak ölümüne neden olan sanığa hapis cezası19:24 - Test sayısı 110 bin, yeni vaka sayısı 1.761
19:20 - MEB, Erol Mütercimler hakkında yasal süreç başlattı19:18 - Şehir Ormanı'nda kitap okumanın tadını çıkardılar19:15 - Otomobil tutkusu, 1 çocuk annesini taksi şoförü yaptı19:12 - Koronavirüs vakaları artınca yazlıkçılar tatili uzattı18:59 - Erzincan'da koronavirüse karşı tüm alanlarda piknik yasaklandı
18:58 - Bazı koronavirüs hastalarında semptomlar 6 ay geçmiyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tercihli Baro (Çoklu baro) uygulamasını destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
ÖSYM, 2020 EKPSS'yi ertelediğini duyurdu
Dün 43 kaymakam ve vali yardımcısı görevden alındı
Altın fiyatları sınıra çok yakın! Psikolojik seviye kırılmak üzere
MEB: Haftada bir gün okula gidilecek. Gitmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak
Tüm ülke genelinde, meskenler (evler) hariç, maske zorunluluğu getirildi
Evlilik sitesinden tanıştı, 334 bin TL dolandırıldı
Başkent'te büyük rüşvet operasyonu: 47 gözaltı kararı
Anayasa Mahkemesi: FETÖ'den ihraç edilen avukatlık yapabilir
FETÖ'den açığa alınan kaymakam, 10 gün önce Devletin zirvesini ağırlamıştı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sokağa çıkma yasağı 3
bitcoin 2
ethereum 1
belediye başkanının iş isteyen kadına tecavüz etmesi 3
21 eylül'de anaokulu ve 1.sınıfların okula başlaması 3
osmanlıspor 1
nusret'in lübnan'a bağış yapması 2
Ankaralı virüsü tatilde kaptı söylemi 1
06.09.2020 djokovic'in abd açık'tan diskalifiye edilmesi 1
susamam 2
SON İLANLAR
Şarköy Belediyesi 14 memur alacak
Merkez Bankası 45 uzman yardımcısı alacak
Afyon Emirdağ SYDV Personel Alım İlanı
Samsun Bafra Belediyesi 12 memur alacak-İlan güncellendi
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Büyükşehir Belediyesi 54 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi Geçici 13 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş Geçici 7 İşçi Alacak
Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi 4 İşçi Alacak
Burdur Karbel Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam