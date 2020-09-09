Covid-19 şüphesi olan öğretmenlerle ilgili yapılması gerekenler

Dünyada ve ülkemizde etkili olan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle her alanda olduğu gibi Bakanlığımız okul/kurumlarında virüsün yayılmasına karşı önlemler alınmaktadır. Koronavirüs (COVID-19) salgınıyla etkin mücadele edilmesi ve sürecin hassasiyetle yönetilmesi amacı ile aşağıdaki hususların uygulanması önemli görülmektedir.

Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda koronavirüs (COVID-19) salgını süresinde iş ve işlemler, "İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu" (İSG Kurulu) tarafından, İSG Kurulu bulanmayan (çalışan sayısı 50'den az ise) okul ve kurumlarda ise işveren veya işveren vekili koordinesinde, bulunması halinde işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, diğer sağlık personeli, çalışan temsilcisi ve ilgili alan öğretmenlerinden oluşan hazırlık ekibi tarafından yürütülmektedir.

A-Hazırlık Ekibinin Görevleri:

a)Alınacak tedbirlerle ilgili çalışmaları yürütmek,

b)İşyerindeki hijyen ve temizlik konularında gerekli çalışmaları yürütmek,

c) Kurum içi ve kurum dışı iletişimi koordine etmek,

ç) Acil durum planlarını güncel tutmak,

d) Şüpheli vakalarda izolasyon ve karantina prosedürünün oluşturulması için ALO 184 Koronavirüs Danışma Hattı ve Sağlık Bakanlığına bağlı en yakın hastane ile iletişime geçilmesini sağlamak,

e) Ulusal Otoritelerin (Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı vb.) tavsiye kararlarını ve yayınlanan bilgilendirmeleri takip etmek ve gereğini yapmak,

f) Gerekli çalışmaları yakından izleyerek yönetime bildirmek olarak tanımlanmaktadır.

B- Okul/ Kurumlarda Covıd-19 Şüphelisinin Bulunması veya Teyit Edilmesi Durumunda Yapılacak İş ve İşlemler :

a) COVID-19 hastalık şüphesi bulunan çalışan maske takmak suretiyle yöneticisine durumunu ifade ederek başvuruda bulunur.

b) Yönetim tarafından COVID-19 şüphelisinin enfeksiyon yayılımını önleyecek nitelikte olan bir alanda, diğer çalışanlardan izolasyonu sağlanır.

c) Yönetim temsilcisi tarafından, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi 184 aranarak yetkilinin verdiği talimatlar izlenmelidir. Ayrıca, çalışanın yakınları bilgilendirilir.

ç) Yönetim temsilcisi tarafından İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi "Bilgi Merkezi"ne bildirilir.

d) İşyeri sağlık biriminde görev yapan personelin kişisel hijyeni ve görev yapılan fiziki mekanın dezenfeksiyon işlemi 1/10 oranında sulandırılmış sodyum hipoklorit ile gerçekleştirilir. Bu alan 24 saat boyunca camları açık, kapıları kapalı olacak şekilde sık aralıklarla dezenfekte edilir.

e) Enfekte olduğu doğrulanmış çalışanın ayrılmadan önce temas etmiş olabileceği diğer çalışanların maske takması sağlanarak İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimine bilgi verilir.

f) Enfekte çalışanın temas ettiği diğer çalışanlar tespit edilip Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi 184 aranarak yetkilinin verdiği talimatlar izlenir.

g) Enfekte olduğu doğrulanmış çalışanın işyerinde çalıştığı ve temas ettiği alanların dezenfeksiyon işlemi 1/10 oranında sulandırılmış sodyum hipoklorit ile yapılır.

ğ) Enfeksiyon şüphesi olan kişilerle doğrudan temas veya kontaminasyon riski bulunan çalışma ortamlarında, çalışanlar EN 166 standardına uygun tam kapalı tipte göz koruyucu veya yüz koruyucu/siperlik kullanmalıdır.

h)İzolasyon kuralları ve hastalığın yayılmaması için, "Eğitim Kuramlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kılavuzu"nda belirtilen şartların yerine getirilmesi önemli görülmektedir.

C- Covid-19 Tanısı İle Tedavisi Yapılanların Okul/Kuruma Dönüşünde Yapılması Gerekli İş ve İşlemler:

a) Çalışan, sağlık kuruluşları tarafından verilen raporları yönetime uzaktan ileti araçları ile bildirir. İşverenlerce, raporların geçerlilik süresi ile ilgili Sağlık Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve diğer resmi makamların açıklamaları takip edilmesi,

b) Belirti göstermeyen veya hafif vakalarda (evde izlenen veya hastanede 24 saatten kısa süre yatan vakalar) PCR testi pozitif ise PCR alındığı günden itibaren, olası vakalarda ise semptom başlangıcından itibaren 10. günün sonunda izolasyon sonlandırılması,

c) Hastane yatış endikasyonu olan vakalarda (Hastaneden 24 saatten uzun süre yatan) izolasyonun sonlandırılması, PCR pozitif vakalarda PCR alındığı günden itibaren, olası vakalarda semptom başlangıcından itibaren 14. günün sonunda sonlandırılması,

ç) Yoğun bakım endikasyonu olan veya immunsuprese (bağışıklık baskılayıcı) vakalarda ise PCR pozitif ise PCR alındığı günden itibaren, olası vakalarda semptom başlangıcından itibaren 20. günün sonunda izolasyon sonlandırılması gerekmektedir.

Ayrıca bahse konu rehberde, izolasyon süreleri sonlandırılan kişilerin PCR testine bakılmaksızın işe geri dönebilecekleri belirtilmektedir.

Konu hakkında yönetici, öğrenci, veli ve öğretmenlerin bilgilendirilmesi, süreçlerin hassasiyetle takip edilmesi ve yönetilmesi önemli görülmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 26.08.2020 tarih ve 11385132 sayılı yazılarını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 07.09.2020 tarih ve 12247702 sayılı yazılarını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Eğitim Kuramlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kılavuzunu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR