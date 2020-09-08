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Hava savunma eğitiminde teknolojik ihracat

Uzak Doğu ülkelerinden biriyle hava savunma silah sistemi simülatörü geliştirilmesi konusunda anlaşma sağlayan Simsoft, ihracat faaliyetlerini 2021'in ilk çeyreğinde tamamlamayı hedefliyor.
 08 Eylül 2020 21:45
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Hava savunma eğitiminde teknolojik ihracat

Simsoft, geliştirdiği hava savunma eğitim simülatörüyle yeni ihracat başarısına imza attı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, şirket, silah sistemleri, platform, komuta kontrol sistemleri, deniz sistemleri, aviyonik sistem, gömülü sistem, test yazılımları ve askeri simülatör konularında yurt içinde ve dışında birçok proje gerçekleştirdi.

Ekonomik koşulların küresel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada olumsuz etkilendiği günlerde Simsoft, önemli bir başarı yakaladı. Uzak Doğu ülkelerinden biriyle hava savunma silah sistemi simülatörü geliştirilmesi konusunda anlaşma sağlayan şirket, ihracat faaliyetlerini 2021'in ilk çeyreğinde tamamlamayı hedefliyor.

Simsoft Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bıkmaz, AA muhabirine, 2006'da kurulan firmanın özellikle ilk 5 yılında kendi ürün gamını oluşturarak, milli nitelikte ürünler ürettiğini, daha sonra bunları ihracat potansiyeli yüksek ülkelere sunup çeşitli ihracatlar gerçekleştirdiğini söyledi.

Bugüne kadar özellikle Türk cumhuriyetleri, Orta Doğu ve Uzak Asya ülkelerine ihracatlar yaptıklarını, pek çok Avrupa ülkesine simülatör ürünlerini sattıklarını ifade eden Bıkmaz, şöyle konuştu:

"Özellikle farklı skalalarda, küçükten büyüğe, savunma sanayisinden sivil sektöre pek çok ürünümüzü ihraç edebilmeyi başardık. Bu bizim için önemli bir başarı hikayesiydi. Firmamızı kurarken hedefimiz, milli olarak geliştirdiğimiz ürünlerimizi yurt dışı pazarlarla buluşturabilmek ve Türkiye'nin ihracatına katkı sağlayabilmekti. Son yıllarda da bunu artırarak yapabildiğimizi görüyoruz. Son birkaç yıldır Uzak Doğu ülkelerine ihracatlarımız gerçekleşti. Savunma sanayisinde başlayan ihracatlarımızı sivil sektörde yaygınlaştırabiliyoruz."

Zor günlerde gelen başarı

Son olarak bir Uzak Doğu ülkesine hava savunma ve radar eğitim simülatörü ihracatı gerçekleştirdiklerini bildiren Bıkmaz, yaklaşık 2 yıldır uğraştıkları proje sonunda bu ihracatı gerçekleştirebilmek için 2 sözleşme imzaladıklarını kaydetti. Bıkmaz, geliştirme çalışmalarının devam ettiğini ve sözleşme kapsamında gelecek yıl teslimatları gerçekleştirecekleri bilgisini verdi. Geçmiş yıllarda yakın ülkelere de ihracat yaptıklarını aktaran Bıkmaz, "Bu ihracatımız özellikle Kovid-19 salgınının zor günlerine denk geldiği için daha fazla anlam ifade ediyor." dedi.

Bıkmaz, halen farklı ülkelerde eğitim merkezleri, zırhlı araç simülatörleri, sivil eğitim simülatörleri gibi sözleşmeleri bulunduğunu ve gelecek aylarda bunların teslimatlarını da gerçekleştireceklerini vurguladı.

"Son yıllarda çok talep edilen bir ürün"

İhracatı yapılan hava savunma silah sistemi simülatörüne ilişkin bilgi veren Bıkmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Hava savunma konsepti son yıllarda üzerinde çok konuşulan ve çalışılan bir konu. Burada eğitim çok ön plana çıkıyor. Hava savunmada kısa, orta menzilli veya daha farklı silah sistemleri kullanılabiliyor. Bunların eğitimlerinde gerçek cihazlar kullanılması durumunda, helikopter ve uçak sistemlerine karşı yapılacak eğitimler çok önemli. Bunları gerçekleştirmek için de simülatörler daha popüler hale gelebiliyor, daha elverişli kullanılabiliyor ve eğitime çok katkı sağlanabiliyor. Hava savunma simülatöründe gerek kısa menzil sistemlerin gerekse radar sistemlerinin eğitimleri gerçekleştirilebiliyor, çeşitli taktiklerin denenmesine imkan sağlanabiliyor. Kullanıcıların son yıllarda çok talep ettikleri simülatör sistemlerinden birisi. Özellikle askerleri yoğun şekilde eğitmek, farklı konseptleri denemek için tercih edilen bir sistem."

"Türkiye pazarı küçük, hedef daha fazla ihracat"

İsmail Bıkmaz, simülatör sistemleri piyasasında Türkiye pazarının çok küçük olduğunu belirterek, bu alandaki firmaların dünya pazarına çıkmayı hedeflemesi gerektiğini söyledi.

Son 10 yılda sürekli artan ivmeyle farklı ülkelere ihracat yapmaya çalıştıklarını anlatan Bıkmaz, şunları kaydetti:

"Ciromuzda ihracat oranını yaklaşık yüzde 20-25'e çıkarmış durumdayız. Hedefimiz yakın vadede, 3-5 yılda yüzde 50 seviyelerine ulaştırabilmek. Çünkü teknoloji yoğun, birinci sınıf ürünler üretiyoruz. Buradaki rakiplerimiz ABD ve Avrupalı firmalar. İhalelerde bu firmalarla rekabet edip, ihracatları gerçekleştiriyoruz. Teknoloji ve yaptığımız ürünlerin kalitesi olarak onlardan geri değiliz, hatta bazı noktalarda ilerde olduğumuzu söyleyebilirim. Türkiye'nin fiyat avantajı var ve yakın coğrafyadaki ilişkilerimizin de sağladığı katkıyla diğer rakiplerimize avantaj sağlayabiliyoruz."
Anadolu Ajansı
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