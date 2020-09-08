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Erol Mütercimler, sarf ettiği sözlere açıklık getirdi

Erol Mütercimler, Haber Global'de katıldığı programda imam hatiplere yönelik sözleri nedeniyle RTÜK'ün inceleme başlatması üzerine sarf ettiği sözlere açıklık getirdi.
 08 Eylül 2020 21:52
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Erol Mütercimler, Haber Global'de katıldığı canlı yayında imam hatiplerle ilgili sarf ettiği sözlere açıklık getirdi. Sözleri hakkında RTÜK'ün inceleme başlattığı Mütercimler, "Araştırmacı Müfit Yüksel'in "... misyoner okulları mezunları itibar görüyor ama toplum imam hatip mezunlarına itibar etmiyor" yorumuna karşılık, toplumun bir kesiminde oluşmuş yanlış algının ne olduğunu belirtmek üzere o sözleri söyledim" ifadelerini kullandı.

Bir Cumhuriyet öğretmeni olduğunu vurgulayan Mütercimler, "Bu program nedeniyle üzdüğüm binlerce bu okul mezunundan bir cumhuriyet öğretmeni olarak özür diliyorum. Bir öğretmene yakışan budur" dedi.

Mütercimler'in açıklaması şöyle:

Haber Global Televizyon kanalında katıldığım programda son günlerde ortaya çıkan bir tarikat mensubunun küçük kız çocuğuna tacizi ana ekseninde, "tarikatların" tarihsel süreçleri ve bu süreçte bozulmaları konusu dört saat boyunca tartışılmıştır.

Kurumlardan her zaman böyle insanların çıkabileceği de dört katılımcı tarafından da vurgulanmıştır.

Öte yandan kurumlar hakkında toplumun farklı kesimlerinde yanlış algı oluştuğunu ve toptancı yaklaşımdan uzak durulması gerektiği defalarca yinelenmiştir. Benim imam hatip mezunlarıyla ilgili sözlerim de bunun altını çizmek için söylenmiştir.

Araştırmacı Müfit Yüksel'in " ... misyoner okulları mezunları itibar görüyor ama toplum imam hatip mezunlarına itibar etmiyor" yorumuna karşılık, toplumun bir kesiminde oluşmuş yanlış algının ne olduğunu belirtmek üzere o sözleri söyledim.

43 yıllık bir öğretmenim. Üniversitede yüzlerce imam hatip lisesi mezunu öğrencim oldu. Tv ekranlarında söz düştüğünde bu okulları kuruluş fikri olarak savundum. İmam hatip okulları eksiklerine rağmen bir cumhuriyet projesidir. Ülkenin cumhurreisi de bu okul mezunudur. Ben de bir cumhuriyet öğretmeniyim, bu okula hakaret etmem ama yanlışlarını çekinmeden söylerim.

Herhangi bir öğretim kurumuna hakaret etmek aklımın ucundan bile geçmez. Konuşmamın referansı programın kendisidir. Hata bende oldu, daha uzun uzun açıklama yapmadım. İzleyici nasılsa niyeti anlamıştır diye düşündüm. Katılımcılardan da hiç itiraz gelmedi.

Yine de, bu program nedeniyle üzdüğüm binlerce bu okul mezunundan bir cumhuriyet öğretmeni olarak özür diliyorum. Bir öğretmene yakışan budur.

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Memurlar.Net
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