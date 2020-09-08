1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vali açıkladı: Hastane doluluk oranımız yüzde 52,3

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'de hastane doluluk oranının yüzde 52,3 olduğunu, günlük ortalama 5 bin 100 kişiye test yapıldığını bildirdi.
 08 Eylül 2020 23:02
Yazdır
Vali açıkladı: Hastane doluluk oranımız yüzde 52,3

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'de hastane doluluk oranının yüzde 52,3 olduğunu, günlük ortalama 5 bin 100 kişiye test yapıldığını bildirdi.

Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Kentteki mücadeleyle ilgili rakamları paylaşan Köşger, "Salgınla mücadele için İzmir'de günlük ortalama 5 bin 100 test, 30 kişilik telefonla arama ekibi 1250 arama, 39 doktor ekibi 400 ev ziyareti yapmakta. 4 bin 598 kişiye evinde tedavi uygulanmakta olup hastane doluluk oranı yüzde 52,3'dir. Yer ve ilaç sorunu yaşanmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Pakdemirli, Hatay'da yangın bölgesindeki bir aileyi evinde ziyaret etti
08 Eylül 2020 09:54		 RTÜK'ten yayıncı kuruluşlara 'reyting' uyarısı
06 Eylül 2020 16:03
Borsa İstanbul Şirketlerinden Paritex Müjdesi!
05 Eylül 2020 16:49		 Fonksiyonel gıda nedir?
05 Eylül 2020 14:48
İçişleri: Bu yıl 146 terörist ikna yöntemiyle teslim oldu
05 Eylül 2020 13:59		 Tarlada çalışan öğrenciler için EBA Mobil Destek Aracı hazırlandı
05 Eylül 2020 10:59
Cinayet davası, sanık avukatının karantinada olduğunu bildirmesi üzerine ertelendi
04 Eylül 2020 13:31		 İzmir'de Çiğli Belediyesine grev kararı asıldı
03 Eylül 2020 12:25
'Tedbirlere uyarsak salgın o ölçüde kontrol altına alınır'
01 Eylül 2020 22:35		 Bakan Pakdemirli, Giresun'da incelemelerde bulundu
29 Ağustos 2020 19:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:10 - Çocuk bakıcılığı, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında mı?00:03 - Danıştay, polislerin çalışma saatlerine dair davayı karara bağladı00:01 - 9 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları00:00 - Memurlara özel 15 TL indirim sizi bekliyor23:39 - Naci Görür: Çelikhan-Erkenek arası daha da riskli hale geldi23:37 - Sinop'ta bir kaymakam koronavirüse yakalandı
23:22 - Karakola rüşvet baskınının görüntüleri ortaya çıktı23:15 - Malatya'da sivil ekip aracı kaza yaptı: 1 polis yaralı23:05 - Jandarma maskesiz sürücüleri uyardı ama kendi takmadı23:02 - Vali açıkladı: Hastane doluluk oranımız yüzde 52,322:45 - Özhaseki: Türkiye'de askeri vesayet toprağa gömüldü22:30 - Bakan Koca 'Dünya Fizyoterapistler Günü'nü kutladı
22:16 - 200 öğretmenden 'kurallara uyalım okulları açalım' etkinliği22:13 - 'Bugün başlayan 11 orman yangınının 10'u kontrol altında'22:12 - Pandemi tedbirleri kapsamında bu yasak ilk kez alındı21:52 - Erol Mütercimler, çirkin sözler için özür diledi21:48 - Bakan Pakdemirli, Hataylı çocukları Ziya Selçuk ile görüştürdü
21:46 - Sakarya'da işçileri taşıyan traktör devrildi: 21 yaralı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tercihli Baro (Çoklu baro) uygulamasını destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay, polislerin çalışma saatlerine dair davayı karara bağladı
Memurlara özel 15 TL indirim sizi bekliyor
9 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
Çocuk bakıcılığı, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
salgın kontrolümüz altında 3
coronaya yakalananların yüzde 40'ının genç olması 2
12.09.2020 galatasaray vs gazişehir fk maçı 1
bitcoin 2
kayserililerin düğünü nevşehir'de yapması 1
80 yaşındaki covid'li teyzenin 5 düğüne gitmesi 2
ülke genelinde maske zorunluluğu getirilmesi 3
ak parti milletvekilinin oğluna yaptığı 1500 kişilik düğün 2
covid 19 pozitiflerin olduğu sınıfta gözetmen olmak 2
11.09.2020 ç.rizespor vs fenerbahçe maçı 1
SON İLANLAR
Yalova Taşköprü Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Konak SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Kayseri Sarıoğlan Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 1 İşçi Alacak
İzmir ibb Grandplaza 1 İşçi Alacak
Bursa Burulaş 67 İşçi Alacak
Bursa Belkar 1 İşçi Alacak
Manisa Karbelk Geçici 3 İşçi Alacak
Şarköy Belediyesi 14 memur alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam