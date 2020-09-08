Vali açıkladı: Hastane doluluk oranımız yüzde 52,3
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'de hastane doluluk oranının yüzde 52,3 olduğunu, günlük ortalama 5 bin 100 kişiye test yapıldığını bildirdi.
|08 Eylül 2020 23:02
|Yazdır
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'de hastane doluluk oranının yüzde 52,3 olduğunu, günlük ortalama 5 bin 100 kişiye test yapıldığını bildirdi.
Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.
Kentteki mücadeleyle ilgili rakamları paylaşan Köşger, "Salgınla mücadele için İzmir'de günlük ortalama 5 bin 100 test, 30 kişilik telefonla arama ekibi 1250 arama, 39 doktor ekibi 400 ev ziyareti yapmakta. 4 bin 598 kişiye evinde tedavi uygulanmakta olup hastane doluluk oranı yüzde 52,3'dir. Yer ve ilaç sorunu yaşanmamaktadır." ifadelerini kullandı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Pakdemirli, Hatay'da yangın bölgesindeki bir aileyi evinde ziyaret etti
08 Eylül 2020 09:54
|RTÜK'ten yayıncı kuruluşlara 'reyting' uyarısı
06 Eylül 2020 16:03
|Borsa İstanbul Şirketlerinden Paritex Müjdesi!
05 Eylül 2020 16:49
|Fonksiyonel gıda nedir?
05 Eylül 2020 14:48
|İçişleri: Bu yıl 146 terörist ikna yöntemiyle teslim oldu
05 Eylül 2020 13:59
|Tarlada çalışan öğrenciler için EBA Mobil Destek Aracı hazırlandı
05 Eylül 2020 10:59
|Cinayet davası, sanık avukatının karantinada olduğunu bildirmesi üzerine ertelendi
04 Eylül 2020 13:31
|İzmir'de Çiğli Belediyesine grev kararı asıldı
03 Eylül 2020 12:25
|'Tedbirlere uyarsak salgın o ölçüde kontrol altına alınır'
01 Eylül 2020 22:35
|Bakan Pakdemirli, Giresun'da incelemelerde bulundu
29 Ağustos 2020 19:14