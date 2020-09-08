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Karakola rüşvet baskınının görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Büyükçekmece'de karakola rüşvet baskınında iki polis memuru gözaltına alınmıştı. Rüşvetçi polislerin gözaltına alındıkları operasyonun görüntüleri ise aylar sonra ortaya çıktı.
|08 Eylül 2020 23:22
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İstanbul Büyükçekmece'deki karakola rüşvet baskınında iki polis gözaltına alınmıştı. Operasyon anının görüntüleri aylar sonra ortaya çıktı.
Görüntülerde karakol polisinin gözaltına alınmamak için ekiplere yalvardığı görüldü.
GASP BÜRO EKİPLERİNE ADETA YALVARDI
Büyükçekmece'deki polis karakolunda iki polis rüşvet alırken suçüstü yakalanmıştı. Rüşvetçi polislerin gözaltına alındıkları operasyonun görüntülerine Kanal D Haber ulaştı. Görüntülerde baskın anı ve karakol polisinin gözaltına alınmamak için gasp büro ekiplerine adeta yalvardığı görüldü.
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