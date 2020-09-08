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Naci Görür: Çelikhan-Erkenek arası daha da riskli hale geldi

Prof. Naci Görür, Malatya'nın Pütürge ilçesinde art arda gerçekleşen depremler sonrası sosyal medya hesabından uyarıda bulundu. Bu tür depremlerin komşu fay hatlarında stres değişimine neden olarak o bölgede deprem riskini artırabileceğine dikkat çeken Görür, "Kanaatimce Çelikhan-Erkenek arası daha da riskli hale geldi. Dikkatli olunmalıdır" dedi.
 08 Eylül 2020 23:39
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Naci Görür: Çelikhan-Erkenek arası daha da riskli hale geldi

Malatya'nın Pütürge ilçesinde bugün farklı büyüklüklerde 6 deprem meydana geldi. Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür bu depremlerin ardından sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.

'Oralarda deprem riskini artırabilir'

Görür, şu ifadeleri kullandı:

''Arkadaşlar Malatya, Pütürge-Sahilköy'de 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Bu depremi şöyle yorumluyorum: Deprem DAF'ın Hazar Gölü- Sincik kolunun batısında ve Çelikhan-Erkenek koluna yakın. Bu tür depremler Coulomb stres transferi yoluyla komşu faylarda stres değişimine neden olarak oralarda deprem riskini artırabilirler. Kanaatimce Çelikhan-Erkenek arası daha da riskli hale geldi. Dikkatli olunmalıdır. Neden olarak oralarda deprem riskini artırabilirler. Kanaatimce Çelikhan-Erkenek arası daha da riskli hale geldi. Dikkatli olunmalıdır. Bu tweetin ardından bir de şekil gönderiyorum.
Memurlar.Net
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