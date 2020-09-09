9 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
|09 Eylül 2020 00:01
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1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzmir Valiliğini, İzmir Ticaret Odasını ve Ege Ordu Komutanlığını ziyaret edecek, 9 Eylül Üniversitesi Bayrak Bilim ve Türk Bayrakları Müzesi'nin Açılış Töreni'ne katılacak.
(İzmir/13.00/14.00/16.00/17.00)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin "97'nci Kuruluş Yıldönümü" programı çerçevesinde Anıtkabir'i ziyaret edecek, basın toplantısı düzenleyecek, Milli Egemenliğin 100. Yılı, 23 Nisan Resim-Şiir-Beste Yarışması Ödül Töreni'ne iştirak edecek.
(Ankara/09.30/11.00/12.00)
EKONOMİ
1- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Teknofest kapsamında düzenlenen "Yüksek İrtifa Roket Yarışması" programına katılacak.
(Aksaray/11.00)
2- TÜİK, 2019 yılı kültürel miras istatistikleri ile bu yılın temmuz ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla "Kovid-19 Sonrası Güney Doğu Avrupa'da İşbirliği" sanal etkinliği yapılacak.
(11.00)
2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.
(Ankara/Atina/Lefkoşa)
GÜNCEL
1- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1- Türkiye Futbol Federasyonu ile Misli.com arasında TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in isim sponsorluğu anlaşması imzalanacak.
(İstanbul/10.30)
2- AXA Sigorta Kadınlar Şampiyonlar Kupası maçında VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/19.00)
3- TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da ana tablo maçlarına Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nde devam edilecek.
(İstanbul/11.00)
4- Avrupa 18 Yaş Altı Genç Erkekler Voleybol Şampiyonası İtalya'da sürüyor. Türkiye, 1. Grup'taki üçüncü maçında Belçika ile karşılaşacak.
(Marsicovetere/18.00)
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