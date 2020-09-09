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Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
 09 Eylül 2020 00:43
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Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

TARIM SİGORTALARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 18/5/2006 tarihli ve 26172 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç), (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (ğ) bendi eklenmiştir.

"a) Kurul: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,"

"ç) Yönetim Kurulu: Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulunu,

d) Kurum: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

e) Sigorta şirketi: 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunan ve işletici şirkete ortak olan sigorta şirketlerini,"

"ğ) Kalıcı veri saklayıcısı: Sigorta ettirenin, sigortalının ve sigortadan faydalanacak kişilerin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkan veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi üzerinden veya E-Devlet üzerinden kurulacak yapı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,"

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1425 inci maddesine uygun olmak kaydıyla ve sigorta ettirenin onayı halinde kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile poliçe verilebilir."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Müsteşarlık" ibaresi "Kurum", 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakan" ibaresi "Kurul", 8 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan "Müsteşarlığa" ibaresi "Kuruma", 7 nci maddesinin birinci fıkrasında ve 8 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan "Kurul" ibareleri "Yönetim Kurulu" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 11 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür."

MADDE 5 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.
Memurlar.Net
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