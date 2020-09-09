İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
|09 Eylül 2020 00:45
|Yazdır
YÖNETMELİK
Karar Sayısı: 2945
Ekli "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri gereğince karar verilmiştir.
8 Eylül 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde" ibaresi "31/7/2021 tarihine kadar" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
09 Eylül 2020 00:43
|Bakan Gül'den imam hatiplilerle ilgili sözlere tepki
09 Eylül 2020 00:41
|9 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
09 Eylül 2020 00:01
|Özhaseki: Türkiye'de askeri vesayet toprağa gömüldü
08 Eylül 2020 22:45
|Bakan Koca 'Dünya Fizyoterapistler Günü'nü kutladı
08 Eylül 2020 22:30
|'Bugün başlayan 11 orman yangınının 10'u kontrol altında'
08 Eylül 2020 22:13
|Erol Mütercimler, çirkin sözler için özür diledi
08 Eylül 2020 21:52
|Bakan Pakdemirli, Hataylı çocukları Ziya Selçuk ile görüştürdü
08 Eylül 2020 21:48
|Altaylı'nın 'Yabancı derken!' başlıklı yazısına ilişkin açıklama
08 Eylül 2020 20:58
|Ali Erbaş'tan imam hatiplilerle ilgili sözlere tepki
08 Eylül 2020 20:52