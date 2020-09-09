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Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Gelen bilgiye göre 01.20'de Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem oldu.
 09 Eylül 2020 02:02
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Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgiye göre Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin saati 01.20 olarak açıklanırken derinliği 5.0 km olarak kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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