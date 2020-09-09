Tekirdağ açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
|09 Eylül 2020 02:03
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.57'de Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinin 8,2 kilometre açığında meydana gelen sarsıntının, yerin yaklaşık 9,9 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.
Deprem İstanbul ve çevre illerden de hissedildi.
Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada "Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında saat 00.57'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz. Geçmiş olsun Tekirdağ. Şarköy ilçesi açıklarında meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.
BİR DEPREM DAHA
Öte yandan 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından 01.06'da 3.2 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi.
ŞÜKRÜ ERSOY'DAN AÇIKLAMA
Prof. Dr. Şükrü Ersoy Tekirdağ açıklarında meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı. "Öncü ya da artçı demek veyahut daha büyüğü olur demek aceleci bir yorum olur." diyen Ersoy, "Depremin merkez üssü KAF anakolundan uzak görünüyor." ifadelerini kullandı.
İSTANBUL VALİLİĞİ: OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEDİ
Tekirdağ açıklarında meydana gelen ve İstanbul'da hissedilen depremle ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında AFAD Başkanlık'tan alınan bilgiye göre 00.57'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir.
İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.
Geçmiş olsun.
Kandilli son depremler
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