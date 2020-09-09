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Kaymakamlara operasyonda mahrem imamları ele vermiş

FETÖ soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan 40 kaymakam ve vali yardımcısı, mahrem imamların itiraflarıyla tespit edildi. Şüphelilerin ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandığı ve patates hat kullandıkları belirlendi. Bazı kaymakamların operasyonel hatlardan sadece imamlarla irtibat kurdukları belirlendi.
 09 Eylül 2020 06:40
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Kaymakamlara operasyonda mahrem imamları ele vermiş

İçişleri Bakanlığı'nca önceki gün açığa alınan 40 kaymakam ve vali yardımcısı hakkındaki FETÖ soruşturmasının ayrıntılarına ulaşıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 90 kişilik "şüpheli" listesinin bulunduğu, bunlardan 50'sinin daha önce ihraç edildiği öğrenildi. Başsavcılığın soruşturmadaki tespitleri İçişleri Bakanlığı'na bildirmesinin ardından da 40 isim görevden uzaklaştırıldı.

67 MAHREM İMAM TESPİT EDİLDİ

Şüpheli mülki idare amirlerinin isimlerine, mahrem imamlarının itiraflarıyla ulaşıldığı ortaya çıktı. Soruşturmadaki şüpheli mahrem imam sayısının 67 olduğu ifade edilirken, bunların arasında cami imamı ve öğretmen gibi kamu görevlileri ile sivil şahısların bulunduğu da kaydedildi. Mahrem imamların ifadelerinde, kaymakam ve vali yardımcılarının örgüt sohbetlerine geldiğini ve himmet adı altında para verdiklerini belirttikleri öğrenildi.

PATATES HATLA HABERLEŞTİLER

Savcılık, itiraflardan yola çıkarak FETÖ'nün mülki idare amirleri ile mahrem imamlarının nasıl irtibat kurduğunu araştırdı. Yapılan çalışmayla, kaymakamların "patates hat" olarak bilinen operasyonel hat kulladığı tespit edildi. Şu ana kadar şüphelilerin kullandığı yaklaşık 80 operasyonel hat belirlenirken; bazı kaymakamların söz konusu operasyonel hatlardan sadece mahrem imamlarıyla irtibat kurduğu, bazılarının ise özel görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi. Yapılan araştırmada, şüphelilerin ankesörlü telefonlardan da arandığı ortaya çıktı. Ankesör aramaları titizlikle incelenirken, özellikle ardışık aramaların "FETÖ araması" olarak değerlendirildiği belirtildi.

Onlar da açığa alındı

Haklarında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında görevlerinden uzaklaştırılan kaymakamlardan ikisinin daha ismine ulaşıldı. Hatay'ın Erzin Kaymakamı Ahmet Demirci ile Antalya'nın Gazipaşa Kaymakamı Cemil Öztürk de açığa alındı. 2005'te Kahramanmaraş'ta kaymakam adayı olarak göreve başlayan Demirci birçok ilçede kaymakam vekilliğinin ardından sırasıyla Konya Akören, Van Çatak, Mardin Derik ve Çorum Mecitözü kaymakamlığı yapmış ve 16 Aralık 2016'da son görev yeri Erzin'e gelmişti. Antalya'da ise Öztürk'ün açığa alınmasının ardından Gazipaşa Kaymakamlığı'na Vali Yardımcısı Aydın Abak'ın vekalet edeceği öğrenildi.

Osman Özgan
Yeni Şafak
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