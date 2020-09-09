Yunanlılara karşı havada da, karada da, denizde de üstünüz

Doğu Akdeniz'de Atina ile Ankara arasında gerilim sürerken son günlerde tansiyonun giderek yükselmesi muhtemel bir savaş durumunu da gündeme getirdi. İki ülkenin savaşın eşiğinde olduğu belirtilirken Yunanistan ve Türkiye'nin askeri güç dengesi konuşulmaya başlandı. Milli Savunma Bakanı Hulüsi Akar, Yunan Savunma Bakanı'nın "Türkiye'yle savaşmaya hazırız" sözüne karşılık Yunanistan'ın Türkiye'yle savaşmak istemesini matematiksel olarak uygun, doğru bulmadığını belirterek cevap verirken, rakamlara göre de muhtemel bir savaş durumda Türkiye'nin hem deniz hem hava hem de kara olarak Yunanistan karşısında ezici üstünlüğü var.

Personel sayısı, mühimmat, teknoloji ve tecrübe olarak Türk ordusunun, Yunan ordusundan daha üstün konumda olduğuna işaret eden uzmanlar, Yunanistan'ın envanterinde neredeyse kendi ürettikleri sistem, silah ve mühimmat bulunmadığına bunun aksine Türkiye'nin yaklaşık yüzde 80 oranında birçok kritik askeri sistemi kendi milli ve yerli imkanları ile geliştirdiğine dikkat çekiyor.

İki ülkenin deniz, hava, kara kuvvetlerinin sayısal, teknoloji ve kabiliyet açısından karşılaştırıldığında, Yunan ordusunun Türk ordusu karşısında boy ölçülemeyecek düzeyde olduğu ortaya çıkıyor.

Savunma bütçesi olarak Türk ordusu, 2020 yılında 19 milyar dolarlık bütçe ile Yunanistan savunma harcamalarından kat kat üstün durumda. Yunanistan'ın savunma bütçesi için ayırdığı para yıllık 4,84 miyar dolar. Aktif askeri personel sayısında da yine Türk ordusu üstün. 900 bin aktif askeri personeli bulunan Türk ordusuna karşılık, Yunanistan'ın sadece 200 bin aktif askeri personeli bulunuyor. Türkiye'de her sene askerlik çağına gelen kişi sayısı yaklaşık bir milyonken, Yunanistan'da bu rakam 100 bin civarında seyrediyor. Muhtemel bir savaş durumda askere alınabilir durumda erkek sayısı Yunanistan'da 2,5 milyon, Türkiye'de ise 21 milyonla Yunanistan'ın yaklaşık dokuz katı.

Global Fire Power'ın 2020 raporunda belirttiği dünyanın en güçlü orduları sıralamasında Türkiye, dünyanın en güçlü 13'üncü ordusu, Yunanistan ise 35'inci sırada. Son yıllarda özellikle milli imkanlarla geliştirilen sistem ve silahlarla donatılan fırkateyn, korvet, denizaltıları ve hücum botları ile Doğu Akdeniz'in en caydırıcı donanma gücü kabul ediliyor. Donanmanın envanterinde halihazırda 16 fırkateyn, 12 denizaltı, 11 mayın tarayıcı, 10 adet korvet bulunuyor. 16 adet fırkateynin ilki Barbaros sınıfı. 2000'li yıllarda yapılsalar da modernizasyonlarla birlikte sınıfının modern gemileri arasında sayılıyor ve günümüz teknolojisinde yer alıyorlar. 127 milimlik topa, 8'lik gemisavara, torpidolara, 16'lı hava savunma füzesine ve üç yakın hava savunma sistemine sahipler. TSK'nın envanterinde ayrıca dört adet Yavuz Sınıfı, 8 adet Gabya Sınıfı fırkateyn bulunuyor. Yakın zamanda kapsamlı bir modernizasyondan geçen bu gemiler, günümüz ileri teknoloji ise donatıldılar. Türk savunma sanayinin en önemli projeleri arasında yer alan ve yakın zamanda TSK'nın envanterine giren MİLGEM (Milli Gemi) projesi de donanmanın gücüne güç kattı. Türk donanmasına kilometrelerce ötedeki denizlerde bile üstünlük sağlayacak uçak gemisi TCG ANADOLU ise donanmaya katılmak için gün sayıyor.

MİLLİ İSTİHBARAT GEMİSİ 'UFUK'

Deniz Kuvvetlerinin SIGINT platformuna yönelik ihtiyaçlarını karşılamak için MİLGEM Projesi Ada Sınıfı Korvet platformu üzerinden tasarlanan Test ve Eğitim Gemisi "TCG UFUK A-591" ise denize indirildi. Bu yıl hizmete girecek TCG Ufuk, Türkiye'yi denizden istihbarat toplamada büyük bir güce kavuşturacak. UFUK Korveti, milli istihbarat sisteminin kapasitesinin artmasında önemli bir çarpan olacak.

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YUNANİSTAN DONANMASI BAKIMSIZ

Donanmasında uçak gemisi ve korveti bulunmayan Yunanistan'da ise bu rakamlar; 13 fırkateyn, 11 denizaltı ve 4 mayın tarayıcı. 1970-1980'li yıllarda yurt dışında imal edilip biraz kullandıktan sonra Yunanistan'a diğer ülkeler tarafından verilen bu gemilere mali kriz sebebiyle bakım yapılamadığı belirtiliyor. Büyük savaş gemileri yapamayan Yunanistan'ın, 8 adet denizaltı, 13 adet çıkarma gemisi, 20 adet hücum botu var. Türkiye'nin aksine silah, sistem ve mühimmatları kendi imkanları ile geliştiremeyen Atina, dışarıdan bağımlı olduğu için mühimmat sıkıntı yaşıyor. Arızalanan veya bozulan silahların yerine yenisini koyamıyor.

ORDUMUZ DÜNYADA BEŞİNCİ

Türkiye kara ordusu ile de dünyada sayılı güçler arasında. Kara Kuvvetlerinin kuruluş yılı oldukça eski tarihlere (MÖ 209) dayanıyor. Asker sayısı bakımından NATO'nun dördüncü, dünyanın ise beşinci büyük kara ordusu. Halihazırda TSK'nın envanterinde 2 bin 620 tank, 8 bin 777 zırhlı araç, 438 adet roketatar, 1.276 kundağı motorlu topçu, 1.260 çekili topçu ve 438 adet çoklu roket atar bulunuyor. 330 adet Leopard 2 tipi A-4, 170 adet modernize edilmiş ve yeni sistemlerle donatılmış M60T Sabra tankları var. Yine yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ana muharebe tankı ALTAY da TSK'nın envanterine girmeye hazırlanıyor. Bir diğer kara unsuru Zırhlı Personel Taşıyıcı araç konusunda ise TSK'nın envanterinde yaklaşık 9 bin araç bulunuyor. Bin 300'ü gelişmiş, 2 bin zırhlı Personel Taşıyıcı, bin 300 Kobra, 400 Kobra-2, 300 Ejder Yalçın ve 2 binden fazla Kirpi zırhlı araç var. Ayrıca Kaplan, Poyraz, Pars, Zaha, Tulpar, Amazon, Arma, Hızır, Pusat, Vuran ve Yörük gibi zırhlı paletli ve tekerlekli araçlarda kara gücünde öne çıkıyor. Türkiye bu tip araçları yerli ve milli imkanlarla geliştirirken, sayıları her geçen gün artan bu araçlar, yurt dışına da ihraç ediliyor.

FIRTINA OBÜSLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Türkiye'nin kendi ürettiği ilk topçu sistemi olan T-155 Fırtına obüsü, F-16 savaş uçaklarından sonra en etkili silahların başında geliyor. Fırtına, hareket halindeyken 30 saniye içinde atış görevine hazır olabiliyor. Bir dakika içinde 6 top atışı gerçekleştirebilen Fırtına, atış görevinin tamamlanmasının ardından 30 saniye içinde mevzi değiştirebiliyor ve böylece düşmanın karşı ateşine maruz kalma riskini minimum düzeye indiriyor. Rusya'dan tedarik edilen dünyanın en gelişmiş hava savunma sistemlerinden S-400'ün yanı sıra TSK'nın envanterinde ve envanterine girmeye hazırlanan kısa, orta ve uzun menzilli birçok hava savunma sistemi bulunuyor. Bunların arasında milli imkanlarla ASELSAN ve ROKETSAN tarafından geliştirilen HİSAR projesi öne çıkıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanıp üretilen KORAL (mobil elektronik harp sistemi) de Türk ordusunun en önemli sistemlerinden biri olarak dikkat çekiyor. ASELSAN tarafından geliştirilen sistem, düşman radarlarını kör ederek şaşırtıyor. Gece ve gündüz gözetleme, hedef tespit ve takip imkanı sağlayan SARP Sistemi, gelişmiş uzaktan komuta yetenekleri ile kullanıcı personelin güvenliğini en üst seviyeye taşıyor. TSK, insansız hava araçlarının (İHA) ardından envanterini silahlı insansız kara araçları (İKA) ile güçlendiriyor. Yerli ve milli İHA konusunda önemli adımlar atan Türk savunma sanayisi, İKA alanında da dikkat çeken projelere imza atıyor.

YUNANİSTAN TEKNOLOJİ, NİTELİK, TECRÜBE VE SAYI OLARAK DÜŞÜK

Türk kara kuvvetlerinden teknoloji, nitelik, tecrübe ve sayı olarak düşük olan Yunanistan'ın kara kuvvetlerinde bin 355 tank, 3 bin 691 zırhlı araç, 152 roketatar, 547 kundağı motorlu topçu 463 çekili topçu, 125 çoklu roketatar bulunuyor. Yunanistan'ın ana muharebe tankları 170 adet Leopard 2 A-6 Hell ve 180 Leopard 2 A-4. Yunanistan zırhlı personel taşıyıcıları ise diğer ülkelerden satın alıyor. Yunanistan'ın envanterinde 104 adet 203 milim obüs yer alırken çoklu roket veya füze sistemleri yok denecek kadar az. Sadece 140 adet var ve bunların da 50 yıllık olduğu belirtiliyor. Yunanistan hava savunma sistemlerinde, ABD'nin Türkiye'ye vermediği Patriot hava savunma sistemleri dikkat çekiyor. Ayrıca Rusya'dan aldıkları Tor hava savunma sistemleri bulunuyor.

SEMALARDA KOMŞUYA FARK ATIYORUZ

Güçlü bir donanma ve kara kuvvetlerini güçlü bir hava kuvvetleri ile desteklenmesi ordunun gücünü katbekat artıracağını ifade eden savunma uzmanları, yerli ve milli savunma sanayi hamlesiyle Türkiye'nin son yıllarda hava kuvvetlerini üst seviyelere getirdiğine işaret ediyor. Özellikle İHA ve SİHA'lar'ın Libya'da, ATAK helikopterlerinin ise Suriye'deki etkinliğine dikkat çeken uzmanlar, Türk hava kuvvetleri karşısında Yunanistan'ın hiç şansı olmadığını vurguluyor. Türk Hava Kuvvetlerinde; 414 savaş uçağı, 497 helikopter, 195 adet İHA ve SİHA ile 80 Nakliye uçağı bulunuyor.

F-16'LAR MODERNİZE EDİLDİ

TSK'nın hava kuvvetlerinin ana gücünü 240 adet F-16 ve 47 adet F-4 oluşturuyor. F-16'lar çoğu TUSAŞ tarafından modernize edilip block 50 seviyesine getirilmiş durumda. Türk hava kuvvetleri terörle mücadele kapsamında sürekli olarak sıcak çatışmanın içinde olduğundan bu uçaklar bakımlı ve faal tutuluyor. Zeytin Dalı Harekatı'nda aynı anda 72 adet F-16 uçağının kaldırılmasının ve geçtiğimiz haftalarda Doğu Akdeniz'den Yunan F-16'larının kovulmasının, Türk hava kuvvetlerinin gücünü gösterdiğine dikkat çekiliyor.

ATAK BÜYÜK GÜÇ KATIYOR

Saldırı ve genel maksat helikopteri bakımından TSK'nın envanterinde çeşitli helikopterler bulunuyor. Bu helikopterlerin başında ise yerli ve milli olarak geliştirilen T129 ATAK taarruz helikopterleri geliyor. Envanterde 60 adet ATAK yer alıyor. Kendi sınıfındaki en etkili taarruz helikopteri olma unvanını elinde tutan ATAK, 70 mm güdümsüz roket ve 500 adet mühimmat kapasiteli 20 mm top ile donatıldı. En modern elektronik harp gereçleri entegre edilen helikopter, aynı anda 8 adet güdümlü anti-tank füzesi UMTAS, 12 adet güdümlü CİRİT, 2 adet STINGER ve 500 adet top mermisi ile görev yapabiliyor. ATAK helikopterlerinin yanı sıra TSK'nın envanterinde 10 adet Süper Cobra saldırı helikopteri, 34 adet AH-1 saldırı helikopteri Cobra, 11 adet askeri nakliye helikopteri Chinook, 57 adet S-70 Black Hawk, 86 adet UH-60 Black Hawk, 40 Courgar genel maksat helikopteri bulunuyor.

İHA VE SİHA'LAR İLGİ ODAĞI

Türkiye'nin son yıllarda hava kuvvetlerini güçlendirmek ve insansız sistemlerin dışa bağımlılığını azaltmak için yerli imkanlarla ürettiği İHA ve SİHA'lar ise tüm dünyanın ilgisini çekiyor. Libya'da güç dengesini değiştiren ve Suriye'deki operasyonlar kritik rol oynayan İHA ve SİHA'lar Türk Hava Kuvvetlerinin belirleyici gücünü oluşturuyor. Yunanistan bu uçakları başka ülkelerden almak mecburiyetinde kalırken Türkiye ise her gün bir başka insansız hava aracını envanterine katıyor. Halihazırda TSK envanterinde 195 adet İHA ve SİHA olduğu tahmin ediliyor. Anka, Aksungur, Bayraktar Mini İHA, Bayraktar TB2, Bayraktar Akıncı gibi İHA ve SİHA'ların yanı sıra sabit kanatlı Alpagu İHA ile Kargu döner kanatlı vurucu İHA da hava kuvvetleri hizmetinde.

YUNAN HAVA KUVVETLERİ

TSK'nın 414 savaş uçağı ve 497 helikopterine karşılık Yunanistan'ın 248 savaş uçağı ve 231 helikopteri bulunuyor. 15 nakliye uçağı bulunan Yunanistan'ın hava kuvvetlerinde 44 adet F-4, 47 adet Fransız Mirage-2000 ve 157 adet de F-16 yer alıyor. Türkiye ve Yunanistan'da eşit sayıda keşif ve erken ihbar uçağı olarak bilinen 4 adet AWACS uçağı mevcut. Türkiye'dekiler büyük yeni ve modernken Yunanistan'ın elindeki bu uçakların modeli daha düşük. Taşıma olarak ise Yunanistan'da 8 adet C-27, 15 C-130 var. Türkiye'de ise 11 C-160, 19 adet C-130, 50 adet CN-135 ve 8 adet A400-M bulunuyor. Türk Hava Kuvvetlerinde F-16'nın deposunu havada en fazla üç dakika içinde doldurabilen KC-135 tanker uçağı bulunuyor. Bu uçakları Türkiye dışında ABD ve İsrail kullanıyor.

FÜZEDE SINIF ATLADIK

Türk savunma sanayii, füze üretimi konusunda son yıllarda önemli bir atılım gerçekleştirdi. Yunanistan ile kıyaslandığında Türkiye'de milli yapım kanatlı güdüm kitleri, 100 kilometre menzilli füzeler, milli seyir füzesi, hava füzeleri ve çok daha fazlası bulunuyor. Üstelik Türkiye bunları kendisi ürettiği için bu mühimmatların bitmesi de söz konusu değil. Yunanistan'da ise seyir füzesi bile bulunmuyor. TSK envanterinde Hassas güdüm kitleri, kanatlı güdüm kiti, lazerli güdüm kiti, MAM-C, MAM-L, OMTAS, UMTAS-L, SOM-A, SOM-B1, SOM-B2, SOM -J, lazer güdümlü füze L-UMTAS gibi birçok yerli ve milli füze yer alıyor.

Selçuk Böke