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Boru hatlarına yüksek koruma

Marmara'daki doğalgaz boru hatlarına güvenlik çemberi oluşturuluyor: Yakınına gemi demirleyemeyecek; bilinçsiz balıkçılıkla zarar verilmesi önlenecek
 09 Eylül 2020 07:15
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Boru hatlarına yüksek koruma

Türkiye bir yandan doğalgaz arama çalışmalarında önemli aşamalar kat ederken bir yandan da elindeki doğalgaz boru hatlarını koruyor. Geçtiğimiz ay içerisinde Marmara Bölgesi'nde denizden geçen boru hatlarıyla ilgili tespitlerde bulunuldu. BOTAŞ tarafından işletilen Marmara Denizi Boru Hattı Sistemi olarak da bilinen 30 inç (76,2 cm) çapındaki Ambarlı-Pendik, 24 inç (60,96 cm) çapındaki Muallim-Hersek ve 36 inç (91,44 cm) çapındaki Türkiye-Yunanistan Doğalgaz İletim Boru Hatlarına zarar verilmemesi için tersaneler ve balıkçılar dahil bütün gemiciler uyarıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yaptığı uyarılarda birçok önemli noktaya değindi. Buna göre, mevcut ve yeni yapılabilecek boru hatlarının 500 metre sağına ve soluna gemilerin demirlemesine izin verilmeyecek. Gemi trafiğine açık her türlü iskele ve tesis yapılmasına müsaade edilmeyecek. Gemiler bu bölgelerde yük boşaltamayacak. Boru hattına zarar verecek her türlü balık avcılığı yapılmasına, deniz dibinde her türlü araştırma yapılmasına, denizden veya kıyıdan kum alınması izin verilmeyecek.

Denizcilik faaliyeti sebebiyle deniz boru hatlarının kopma veya delinme gibi risklerle karşılaşmaması için bölge tesislerinden de maksimum emniyet tedbirleri almaları istendi. Bakanlık tarafından bütün gemi sahibi firmalar, acenteler, dernek ve kooperatifler uyarıldı. Boru hatlarının güzergahları ve koordinatları da denizcilere bildirilerek gerekli tedbirlerin alınması istendi.

Osman Çobanoğlu

Türkiye
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