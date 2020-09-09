Merdiven altı eğitim endişesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün ana sınıfı ve ilköğretim 1. sınıflar hariç olmak üzere diğer sınıflar için uzaktan eğitime devam edileceğini açıkladı. Seyreltilmiş sınıflarda, 8 ve 12'inci sınıflar için de hafta sonu sınavlara hazırlık kursları verilecek. Ancak diğer sınıflar için okulların açılmasının bu aşamada tehlikeye sebebiyet vereceği, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiyesinin de açılmaması yönünde olduğu belirtildi. Yüz yüze eğitime geçilip geçilmeyeceğiyle ilgili oluşan belirsizlik sonrası mart ayından bu yana çocukları okuldan uzak kalan veliler, alternatif arayışına girdi.

Birçok veli, uzaktan eğitimin yeterli olmayacağı gerekçesiyle, çocuklarına özel ders aldırmanın yollarını aramaya başladı. Maddi durumu çok iyi olmayanlar ise maliyeti düşürmek için diğer veliler ile birlikte ortak özel öğretmen tutacaklarını belirti. Üç dört velinin bir araya gelip kiraladıkları boş bir dairede çocuklarına özel ders aldıracakları ifade edildi.

Ancak bu yol, eğitimin merdiven altına kayması ve FETÖ sebebiyle meslekten ihraç edilen kişilerin devreye girmesi gibi endişelere sebep oldu. Milletvekillerine, bu konuyu TBMM'ye taşımaları için birçok kişi tarafından şikayet geldi. Vekiller de aldıkları yakınmaları Milli Eğitim Bakanlığına iletti.

YÜCEL KAYAOĞLU