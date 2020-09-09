1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Oyunda dev hamle paralar Zula'ya mı?

Son dönemde dev satışlara imza atan Türk oyunlarına bir yenisi daha eklenecek. Popüler oyun Zula'yı da satın almak için görüşmeler sürüyor. Zula CEO'su Burak Gözalan ise, "Tok satıcıyız" diyor
 09 Eylül 2020 07:35
Yazdır
Oyunda dev hamle paralar Zula'ya mı?

Milliyet'ten Hanife Baş'ın haberine göre: Peak ve Rollic Games'in satışının ardından gözler diğer Türk oyun firmalarına çevrildi. Yabancı taliplerin arttığı Türk oyunlarından biri de Zula. FPS (Birinci şahıs nişancı) türünde online savaş oyunu olan Zula'nın yabancı bir alıcıyla görüşmeleri sürerken, firmanın ise satışa henüz sıcak bakmadığı belirtiliyor.

Sektörün konuştuğu bu görüşmeyi Zula Ortağı ve CEO'su Burak Gözalan da doğruladı. Zula, InGame Grup bünyesinde bulunuyor. Gözalan, geçmişten beri pek çok firmanın kendilerine talip olduğunu, yeni bir firmayla da görüşmelerin sürdüğünü ancak henüz satışa sıcak bakmadıklarını söyledi.


Dünyada 28 milyon oyuncuları bulunduğunu anımsatan Gözalan, "Bize değer katacak iş birliklerine hazırız. Vizyon ve penetrasyon anlamında bizi geliştirecek anlaşmalara açığız. Bize ilgi gösterilmesi yeni değil. 2017'den beri görüşmelerimiz sürüyor. Ama bu tarz satışlarda süreç uzun sürüyor. Hemen sonuç olmuyor. İki tarafı da mutlu edecek noktanın bulunması gerekiyor" açıklamasını yaptı.

'Tok satıcıyız'

Peak, Rollic Games satışlarından gurur duyduklarını, Türk oyunlarının uluslararası çapta dikkat çekici yatırımlar çekmelerinin ülke için çok değerli olduğunu vurgulayan Gözalan, şunları söyledi: "Biz de grup olarak inandığımız noktaya gelirsek satışı düşünürüz. Bir yerde takılmıyoruz. Biz sonuçta herhangi bir aşamaya gelmek için mali anlamda desteğe ihtiyacı olan bir grup değiliz. Bize gelen teklifler arasında hem mali anlamda tatmin edici olması hem de bizi daha güçlendirecek kaslar sunmasına bakıyoruz. Bu anlamda pek çok şirketten teklif aldık. Alıcı ve satıcının stratejilerinin birleşmesi gerekir. Bizim tek baktığımız nokta mali bedel değil. Biz zaten gelirleri devamlı artan bir firmayız. Başarımız da yüksek, finansal gücümüz de yerinde. Biz o nedenle tok satıcıyız. Bugüne kadar bize yerli, yabancı fonlar, firmalar dahil pek çok gruptan satın alma teklifi geldi."

Yeni unicorn mu?

Burak Gözalan, Zula'nın değerine ilişkin sorumuza da şu yanıtı verdi: "Satın almalarda finansal metrikler farklı. Bu firmanın geliriyle, ederiyle ilgili bir şey. Bizim şu anda milyar dolarlık gelirimiz yok.

Şu anda biz unicorn (1 milyar dolarlık girişim) olacak konumda değiliz. Ama bu iki yıl içinde olmayacağımız anlamına gelmiyor. 3 yılda 100 milyon oyuncu hedefliyoruz."
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Takside unutulan, 1 milyon 250 bin liralık altını sahibine teslim etti
09 Eylül 2020 08:56		 Buket Aydın'dan 'AK Parti'li misiniz' sorusuna yanıt
09 Eylül 2020 08:37
Virüsle mücadele eden hemşire ağlayarak uyarıda bulundu
09 Eylül 2020 08:23		 Dezenfektanlar hakkında 11 altın bilgi
09 Eylül 2020 07:55
Ev hariç her yerde maske!
09 Eylül 2020 07:05		 Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı - Haritalı
09 Eylül 2020 06:30
Tacizci şeyh 15 Temmuz'da 'sokağa çıkmayın' demiş
09 Eylül 2020 06:10		 Marmara'daki depreme ilişkin açıklama: Bundan büyüklerini göreceğiz
09 Eylül 2020 02:32
Tekirdağ açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
09 Eylül 2020 02:03		 Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
09 Eylül 2020 02:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:14 - Bakanlık bu sefer yabancı bir kitabı 'muzır yayın' ilan etti09:09 - Bursa'da kaçak kına gecesine baskın09:04 - Türkiye Meryem'i İran'a vermedi09:00 - Herkül'ün müzesinde eserler kayıp! Soruşturma başlatıldı08:56 - Takside unutulan, 1 milyon 250 bin liralık altını sahibine teslim etti08:49 - 'FETÖ'cü öğretmenler evde ders verecek' paniği
08:37 - Buket Aydın'dan 'AK Parti'li misiniz' sorusuna yanıt08:34 - Yan etki ortaya çıkınca aşı çalışmaları hemen durduruldu08:30 - Durağa giden kadına halk otobüsü çarptı08:29 - İstismarcı sözde tarikat lideri aileyi suçladı08:24 - TBMM'nin ilk gündemi izinsiz hobi bahçesi08:23 - Diyarbakır annelerinden biri daha evladına kavuşacak
08:23 - Virüsle mücadele eden hemşire ağlayarak uyarıda bulundu08:21 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstenen platforma taşınsın, haklıyız08:18 - Bakan Albayrak: İkinci yarıda 'V' tipi toparlanma bekliyoruz08:15 - 'Sağlık Bakanlığı görevlisiyiz' diyerek dolandırıcılık yapmaya çalıştılar08:06 - Ülkücüler 12 Ada Yürüyüşü yapacak
08:03 - 'Reyhanlı sorumlusu terörist yakalandı'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tercihli Baro (Çoklu baro) uygulamasını destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay, polislerin çalışma saatlerine dair davayı karara bağladı
Kaymakamlara operasyonda mahrem imamları ele vermiş
Tacizci şeyh 15 Temmuz'da 'sokağa çıkmayın' demiş
Yan etki ortaya çıkınca aşı çalışmaları hemen durduruldu
'FETÖ'cü öğretmenler evde ders verecek' paniği
Merdiven altı eğitim endişesi
TBMM'nin ilk gündemi izinsiz hobi bahçesi
Virüsle mücadele eden hemşire ağlayarak uyarıda bulundu
Memurlara özel 15 TL indirim sizi bekliyor
Bakan Gül'den imam hatiplilerle ilgili sözlere tepki
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
düğünü cafede yapmak 1
bitcoin 3
21 eylül'de anaokulu ve 1.sınıfların okula başlaması 3
yeni pandemilere hazırlanın 2
belediye başkanının iş isteyen kadına tecavüz etmesi 4
miha zajc 1
yozgat 2
sokağa çıkma yasağı 3
Atakan Yılmaz 1
susamam 1
SON İLANLAR
TÜRMOB Muhasebeci ve Müşavirlik Sınav İlanı
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Yalova Taşköprü Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Konak SYDV 2 İşçi Alacak
Kayseri Sarıoğlan Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 1 İşçi Alacak
İzmir ibb Grandplaza 1 İşçi Alacak
Bursa Burulaş 67 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam