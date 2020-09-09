Dezenfektanlar hakkında 11 altın bilgi
|09 Eylül 2020 07:55
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Hatalı kullanımın kişiyi koronavirüse karşı savunmasız hale getirdiğini belirten uzmanlar, dezenfektanlar ile ilgili 11 önemli bilgiyi açıkladı.
İşte onlar:
Dezenfektan mikropları yok edebilir ancak elleri kirden arındırmaz. Bahçeyle
uğraşmak, balık tutmak gibi eylemlerden sonra ellerinizi su ve sabunla yıkayın.
Sabun ve su hem temizleyip hem de sterilize etmekle kalmaz, mikropları öldürmede daha etkilidir. El dezenfektanı ayrıca kimyasallar ve ağır metaller içerebilir.
ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri, en az yüzde 60 alkol içeren dezenfektanların kullanılmasını öneriyor.
En iyi el dezenfektanları alkol bazlıdır. Bu, aynı zamanda yanıcı oldukları anlamına gelir.
ABD Ulusal Gıda ve İlaç Dairesi, 100'den fazla el dezenfektanı markasında metanol buldu. Bu, cildinizin emebileceği bir alkol türü. Mide bulantısı, kusma, baş ağrısı, bulanık görme, kalıcı körlük, nöbetler, koma, sinir sisteminde kalıcı hasara ve ölüme neden olabilir.
Bir araştırma, mukus ellerinizden kolayca gitmiyorsa el dezenfektanının işe yaramayabileceğini gösterdi. Hapşırmadan sonra ellerin yıkanması virüs ve mikropları çevreye bulaştırmamak açısından daha iyi bir yoldur.
El dezenfektanı içindeki alkol kuru ve çatlamış cilde yol açabilir. Bu, mikroplar için açık bir kapı bırakır.
El dezenfektanının olması gerektiği gibi çalışması için ellerinizin kirden
arındırılmış olması gerekir. El dezenfektanını bir avuç içine bir ila iki kez
pompalayın.
Ellerinizi kuruyana kadar parmaklarınız da dahil olmak üzere yaklaşık 20 saniye ovalayın.
Mağazadan satın alınan markalar en iyisidir, ancak el dezenfektanı bulmak zorsa, kendinizinkini yapabilirsiniz.
El dezenfektanını içmek zehirlenmeye yol açar.
ABD Ulusal Gıda ve İlaç Dairesi, el dezenfektanlarını tezgah üstü ilaçlar olarak kabul eder. Her zaman etiketi okuyun. Doğru şekilde nasıl kullanacağınızı size söyleyecektir.
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