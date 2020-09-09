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DAEŞ'in Diyarbakır emiri çorbacıda yakalandı

Terör örgütü DAEŞ'in sözde Diyarbakır emiri olduğu değerlendirilen Nihat Turan, dün merkez Kayapınar ilçesinde yakalandı.
 09 Eylül 2020 07:57
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DAEŞ'in Diyarbakır emiri çorbacıda yakalandı

Miliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre: 2015 yılında yine örgüte yönelik olarak düzenlenen operasyonda, örgütün bölge emiri olarak yakalanıp gözaltına alınan ve kimliği ölü bir teröristin üzerinden çıktığı saptanan Turan'ın planlı saldırıların tetikçilerinden olduğu ve hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Baskın düzenlenen bir çorbacıda yakalanan Turan'ın, geçtiğimiz ay İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarla 11 kişilik hücresiyle birlikte çökertilen örgütün sözde Türkiye Emiri Mahmut Özden ile bağlantısı olduğu ve planlanan saldırılarda yer alacağı iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi. Özden'in gözaltına alınmasının ardından Ayasofya camiine bombalı saldırı, savcı ve milletvekili rehin alma, turist kafilesi kaçırma gibi saldırıların hazırlığını yaptığı belirlenen 12 örgüt mensubu yakalanmıştı.
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