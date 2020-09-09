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'Reyhanlı sorumlusu terörist yakalandı'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Akademisi Polis Meslek Yüksek Okulları (PMYO), 2019-2020 Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada terörün bitirilme noktasına gelindiğini belirtti.
 09 Eylül 2020 08:03
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Dün sabah itibarıyla MLKP terör örgütünden 34 kişi gözaltına alındığını kaydeden Soylu, "11 Mayıs 2013'te Reyhanlı'da canımız yanmıştı. Bunu üstlenen THKP-C acilciler denen sinsi planlar yapan örgüt önderlerinin sorumlularından bir tanesi, terörden aranlar listesinde mavi kategoride yer alan Ercan Bayat'ı aldılar, getirdiler. Hatay Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim ettiler" dedi. Bakanlık tarafından Kovid-19'la mücadelede getirilen ek tedbirlere de değinen Soylu, "Maske istisnası artık söz konusu değildir. Maskesiz dolaşan kişilere istisnasız ceza yazılacak" dedi.

Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada ise "Diyarbakır Lice'de bugün, Yıldırım 7 Narko Terörizm Operasyonu'nda 5 ton 81 kilogram esrar, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevir ele geçirildi. Tebrikler jandarma" dedi.

Anadolu Ajansı
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