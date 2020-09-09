Ülkücüler 12 Ada Yürüyüşü yapacak
|09 Eylül 2020 08:06
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Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: Kısa bir süre önce Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı'na atanan Ahmet Yiğit Yıldırım, bugün yapacakları yürüyüşü Milliyet'e anlattı.
Yıldırım, "12 Adayı temsilen 12 grup ve önlerinde 12 Sancak ile Türkiye'nin 81 ilini temsilen her grupta 81 Ülkü Ocaklı genç yer alacak. Yürüyüş boyunca, Ülkü Ocakları teşkilat görevlileri düzeni temin edecek. Yürüyüşümüze katılım sayılarının sembolik değeri sebebiyle belirlenen gruplar haricinde katılımcı kabul edilmeyecek. Yürüyüşümüze siyasiler de katılmayacak. Mesajımızı Türk gençliği olarak vereceğiz" diye konuştu.
Yunanistan'ın Doğu Akdeniz ve Ege Adaları üzerinde gerilimi yükselten tavrının tarihi sürecini harita üzerinden aktaran Yıldırım, neden böyle bir yürüyüş planladıklarına ilişkin şunları söyledi:
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