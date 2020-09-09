1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Sağlık Bakanlığı görevlisiyiz' diyerek dolandırıcılık yapmaya çalıştılar

Kırşehir'de kendilerini Sağlık Bakanlığı görevlisi olarak tanıtıp evlere "Dezenfekte çalışması yapmaya geldik" diye girmeye çalışan 5 şüpheli yakalandı
 09 Eylül 2020 08:15
Yazdır
'Sağlık Bakanlığı görevlisiyiz' diyerek dolandırıcılık yapmaya çalıştılar

Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Yelek köyünde vatandaşın jandarma birimlerine yaptığı ihbar sonrası ortaya çıkan olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Köy halkı ile görüşen ve şahıslar üzerinde detaylı inceleme başlatan ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, şüpheli A.A., M.K., A.A.,D.D. VE B.D.'ye ulaştı. İddialar üzerine ifadeleri alınan şüpheliler, adli mercilere sevk edildi.

Dolandırıcılık ve küçük yaşta çocuğu suça azmettirmek suçlarını işledikleri nedeniyle şüphelilerden A.A., M.K., A.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşı küçük olan D.D., adlı çocuk sevgi evlerine gönderildi. B.D. adlı şüpheli ise adli kontrol şartları ile serbest bırakıldı.

Şüphelilerin Kırşehir'e Şanlıurfa'dan geldikleri bilgisine ulaşıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Herkül'ün müzesinde eserler kayıp! Soruşturma başlatıldı
09 Eylül 2020 09:00		 Durağa giden kadına halk otobüsü çarptı
09 Eylül 2020 08:30
İstismarcı sözde tarikat lideri aileyi suçladı
09 Eylül 2020 08:29		 Karakola rüşvet baskınının görüntüleri ortaya çıktı
08 Eylül 2020 23:22
Malatya'da sivil ekip aracı kaza yaptı: 1 polis yaralı
08 Eylül 2020 23:15		 Sakarya'da işçileri taşıyan traktör devrildi: 21 yaralı
08 Eylül 2020 21:46
Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 7 yaralı
08 Eylül 2020 20:06		 İşadamlarından şantajla para alan gazeteci tutuklandı
08 Eylül 2020 16:59
Adnan Oktar, kedicikleriyle, gizli geçitten böyle kaçmış
08 Eylül 2020 15:56		 Hastanede dehşet anları, tartıştığı doktor kapıyı kapattı parmağı koptu
08 Eylül 2020 14:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:14 - Bakanlık bu sefer yabancı bir kitabı 'muzır yayın' ilan etti09:09 - Bursa'da kaçak kına gecesine baskın09:04 - Türkiye Meryem'i İran'a vermedi09:00 - Herkül'ün müzesinde eserler kayıp! Soruşturma başlatıldı08:56 - Takside unutulan, 1 milyon 250 bin liralık altını sahibine teslim etti08:49 - 'FETÖ'cü öğretmenler evde ders verecek' paniği
08:37 - Buket Aydın'dan 'AK Parti'li misiniz' sorusuna yanıt08:34 - Yan etki ortaya çıkınca aşı çalışmaları hemen durduruldu08:30 - Durağa giden kadına halk otobüsü çarptı08:29 - İstismarcı sözde tarikat lideri aileyi suçladı08:24 - TBMM'nin ilk gündemi izinsiz hobi bahçesi08:23 - Diyarbakır annelerinden biri daha evladına kavuşacak
08:23 - Virüsle mücadele eden hemşire ağlayarak uyarıda bulundu08:21 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstenen platforma taşınsın, haklıyız08:18 - Bakan Albayrak: İkinci yarıda 'V' tipi toparlanma bekliyoruz08:15 - 'Sağlık Bakanlığı görevlisiyiz' diyerek dolandırıcılık yapmaya çalıştılar08:06 - Ülkücüler 12 Ada Yürüyüşü yapacak
08:03 - 'Reyhanlı sorumlusu terörist yakalandı'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tercihli Baro (Çoklu baro) uygulamasını destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay, polislerin çalışma saatlerine dair davayı karara bağladı
Kaymakamlara operasyonda mahrem imamları ele vermiş
Tacizci şeyh 15 Temmuz'da 'sokağa çıkmayın' demiş
Yan etki ortaya çıkınca aşı çalışmaları hemen durduruldu
'FETÖ'cü öğretmenler evde ders verecek' paniği
Merdiven altı eğitim endişesi
TBMM'nin ilk gündemi izinsiz hobi bahçesi
Virüsle mücadele eden hemşire ağlayarak uyarıda bulundu
Memurlara özel 15 TL indirim sizi bekliyor
Bakan Gül'den imam hatiplilerle ilgili sözlere tepki
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ölüm sayısını sıfırın altına indirmeliyiz 4
düğünü cafede yapmak 1
susamam 1
fransa'nın tarih kitabında ypg/pkk propagandası yapılması 1
ümraniyespor'da 14 kişinin corona testinin pozitif çıkması 1
ripple 1
coronaya yakalananların yüzde 40'ının genç olması 3
yozgat 2
sezgin tanrıkulu'nun kürdistan paçavrası paylaşımı 1
oghenekaro etebo 1
SON İLANLAR
TÜRMOB Muhasebeci ve Müşavirlik Sınav İlanı
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Yalova Taşköprü Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Konak SYDV 2 İşçi Alacak
Kayseri Sarıoğlan Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 1 İşçi Alacak
İzmir ibb Grandplaza 1 İşçi Alacak
Bursa Burulaş 67 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam