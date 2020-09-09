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Bakan Albayrak: İkinci yarıda 'V' tipi toparlanma bekliyoruz

Berat Albayrak: İkinci yarıda "V" tipi toparlanma bekliyoruz
 09 Eylül 2020 08:18
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bloomberg News'e değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

"Tüm öncü göstergeler Türkiye için en kötünün geride kaldığını gösteriyor"

"İkinci yarıda "V" tipi toparlanma bekliyoruz"

"Likidite adımları enflasyonu düşürmede etkili olacak"

"5-10 yıllık menkul kıymet ihraçları yeniden başlayacak"

"Salgında 2. dalga olmazsa 2021'de yüzde 5'in üzerinde bir büyüme gelebilir"

"Cari dengeyi rekabetçi kur politikası ile sağlayacağız"

"TCMB gerekli adımları eşgüdümle atmayı sürdürecek."
Memurlar.Net
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