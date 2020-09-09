Bakan Albayrak: İkinci yarıda 'V' tipi toparlanma bekliyoruz
Berat Albayrak: İkinci yarıda "V" tipi toparlanma bekliyoruz
|09 Eylül 2020 08:18
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bloomberg News'e değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:
"Tüm öncü göstergeler Türkiye için en kötünün geride kaldığını gösteriyor"
"İkinci yarıda "V" tipi toparlanma bekliyoruz"
"Likidite adımları enflasyonu düşürmede etkili olacak"
"5-10 yıllık menkul kıymet ihraçları yeniden başlayacak"
"Salgında 2. dalga olmazsa 2021'de yüzde 5'in üzerinde bir büyüme gelebilir"
"Cari dengeyi rekabetçi kur politikası ile sağlayacağız"
"TCMB gerekli adımları eşgüdümle atmayı sürdürecek."
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