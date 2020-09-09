Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstenen platforma taşınsın, haklıyız

Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre: İki ülkenin Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) taşıma girişimleri ele alınırken, "Bu platforma taşımak onların haklı oldukları anlamına gelmez. Türkiye, kendine güveniyor ve haklı" değerlendirmesi yapıldı.

Kabine toplantısında, koronavirüs salgınıyla mücadelenin ardından üzerinde en fazla durulan konu Doğu Akdeniz ve Ege'deki gelişmeler oldu. Yunanistan'ın ve bu ülkeye destek veren Fransa'nın Doğu Akdeniz ve Ege'de yaşanan gelişmeleri BMGK'ne taşıma girişimi kapsamlı değerlendirildi. BM'nin bu tarz konularda "bir pozisyon almadığı", bu tarz konuların "diplomasiyle ve suhuletle" çözümünden yana olduğu bilgisi kabineyle paylaşıldı. Türkiye'nin uluslararası hukuk nezdinde tezlerinin haklı olduğu vurgularak, "Bu platforma taşımaları onların haklı olduğu anlamına gelmez. Kendimize güveniyoruz, uluslararası hukuk nezdinde Türkiye haklı" değerlendirmesi yapıldı.

Toplantıda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres'e yakın zamanda mektup yazdığını da hatırlattı. Çavuşoğlu hem kendisinin, hem de tüm diplomatik yollar kullanılarak uluslararası ve ilgili kurumlara "Ön koşulsuz Yunanistan otursun, tezine güveniyorsa anlatsın, hangi uluslararası hukukta hangi hakları varmış, bizim ne haklarımız varmış. Biz konuşmaya varız" mesajı verildiğini kabineye aktardı.