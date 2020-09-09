Diyarbakır annelerinden biri daha evladına kavuşacak
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde nöbet tutan annelerden birinin daha evladına kavuşacağını bildirdi
|09 Eylül 2020 08:23
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