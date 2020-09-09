TBMM'nin ilk gündemi izinsiz hobi bahçesi



Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre: Yeni yasama yılına 1 Ekim'de başlayacak Meclis'te AK Parti grubunun çalışma takvimi netleşmeye başladı. TBMM Genel Kurulu'nda öncelikli olarak komisyonda kabul edilen tarım arazilerinin hobi bahçeleri gibi uygulamalarla bölünmelerinin engellenmesi, sahipli arazilerde izinsiz ağaç kesimiyle ilgili cezaların artırılması, makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi ve alkol üretimi, satışının Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimine alınması, taklit ve tağşiş ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlere yönelik yaptırımların ağırlaştırılmasını da içeren kanun teklifi ele alınacak.

O bahçeler yıkılacak

İlgili Meclis komisyonunda görüşülerek, benimsenen ve Genel Kurul gündemine inen yasa teklifine göre, tarımsal amaçlı arazi kullanım plan ve projelerine aykırılık durumunda uygulanan yaptırımlar caydırıcı hale getirilecek.