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TBMM'nin ilk gündemi izinsiz hobi bahçesi

AK Parti, "hobi bahçesi" adı altında tarım arazilerinde izinsiz yapılaşmaya "yıkım" getiren yasa teklifini, Meclis açılır açılmaz TBMM gündemine getirmeyi planlıyor.
 09 Eylül 2020 08:24
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TBMM'nin ilk gündemi izinsiz hobi bahçesi


Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre: Yeni yasama yılına 1 Ekim'de başlayacak Meclis'te AK Parti grubunun çalışma takvimi netleşmeye başladı. TBMM Genel Kurulu'nda öncelikli olarak komisyonda kabul edilen tarım arazilerinin hobi bahçeleri gibi uygulamalarla bölünmelerinin engellenmesi, sahipli arazilerde izinsiz ağaç kesimiyle ilgili cezaların artırılması, makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi ve alkol üretimi, satışının Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimine alınması, taklit ve tağşiş ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlere yönelik yaptırımların ağırlaştırılmasını da içeren kanun teklifi ele alınacak.

O bahçeler yıkılacak

İlgili Meclis komisyonunda görüşülerek, benimsenen ve Genel Kurul gündemine inen yasa teklifine göre, tarımsal amaçlı arazi kullanım plan ve projelerine aykırılık durumunda uygulanan yaptırımlar caydırıcı hale getirilecek.
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