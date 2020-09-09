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İstismarcı sözde tarikat lideri aileyi suçladı

Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki dergahında 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah takma adlı Eyüp Fatih Şağban (58), jandarma ve savcılıkta kabul ettiği telefon kayıtlarını mahkemede inkar etti. Şağban, kızın ailesinin kendisinden para istediğini öne sürdü. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'nin gündemine oturan cinsel istismarcı tarikat lideri Eyüp Fatih Şağban'la ilgili soruşturmayı geçen hafta tamamladı
 09 Eylül 2020 08:29
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İstismarcı sözde tarikat lideri aileyi suçladı


Hürriyet gazetesinden Musa Kesler'in haberine göre, Eyüp Fatih Şağban hakkında 1 ay 15 güne kadar hapis istenen iddianamenin detaylarında dikkat çeken bilgiler yer aldı. İddianamede şu detaylar yer aldı:

Cinsel istismara uğrayan kızın annesi E.A. 28 Ağustos'ta Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı'na gitti. "Bir şikayette bulunacağım" diye yaşananları anlatan E.A., "Eyüp Fatih Şağban'ı 'Uşşaki Dergahı' adlı yerin lideri olarak tanırım. Bu şahsın sohbetlerine katıldım. Ailemle birlikte Akyazı'daki evlerinde 5 ay kadar misafir kaldık. Eşim bu binada tadilat işi yapmıştı. İstanbul'a döndükten bir ay kadar sonra kızım, şüpheli ile arasında geçen olayları anlattı. 27 Ağustos'ta Şağban'ı telefonla aradım. Kızımın anlattıklarının doğru olup olmadığını sordum. Bunun üzerine benden bunları kimseye anlatmamamı istedi. Kızımdan ve benden gerekirse özür dileyebileceğini, cezası neyse ödemeye razı olduğunu söyledi. Ben de şikayetçi oldum" dedi.

'70 BİN VEREYİM KAPANSIN'

Kızın babası F.A. ise jandarmadaki ifadesinde şunları söyledi: "27 Ağustos'ta Şağban beni aradı. 'Küçük çocuğun ile küçük bir hata işledik' dedi. Ben de 'Nasıl bir hata' diye sordum. O da 'Telafisi var elbette' dedi. Eve giderek eşim ile görüştüm. Konunun detaylarını öğrendim. Tekrar aradım. Olayın büyütülmemesini isteyerek, 70 bin lira vermeyi teklif etti ve konunun kapatılmasını istedi."

'AİLESİ 10 BİN İSTEDİ'

Eyüp Fatih Şağban ise gözaltına alındıktan sonra ilk ifadesini jandarmada verdi. Şağban jandarmada, "Akyazı Kuzuluk'ta ve İstanbul'da iki dergahım var. Ben Kuzuluk'ta kalırım. Üç katlı evimin üst katında ben, orta katında misafirler kalır. En alt kat sohbet amaçlı kullanılır. Bu evi 'Halvet-i Uşaki' tarikatı olarak adlandırırız. Bana 'Şeyh Fatih Efendi' diye hitap edilir. Müşteki F.A. ve eşini 15 yıldır tanırım. Bir tesisat işi için eşi ve çocuklarıyla gelmişlerdi. Pandemi sürecindeki ulaşım kısıtlamasından dolayı 5 ay kadar kaldılar. Y. (mağdur çocuk) nadiren de olsa yanıma tek başına gelirdi. Y. ve kardeşleri beni gördüklerinde elimi öperlerdi. 27 Ağustos'ta annesi beni aradı. Y.'nin durumunun kötü olduğunu, pedagoga götüreceğini söyledi. Kısa süre sonra çocuğun halası beni aradı. Çocuğu özel hastanelerde pedagoga tedavi ettireceğini söyledi ve masrafları için 10 bin lira istedi" dedi.

MAHKEMEDE İNKAR ETTİ

Jandarma ve savcılık ifadelerinde Eyüp Fatih Şağban'a mağdurun babası F.A. ile yaptığı, medyaya da yansıyan telefon görüşmeleri soruldu. Şağban konuşmaları kabul etti. Tutuklanması istemiyle sevk edildiği hakimlikte ise hem konuşmaları hem de cinsel istismar iddialarını reddetti. İfadesinde, "Aile benden para sızdırmaya çalışıyor, bana nikahlamamı teklif ettiler. Ben de 'Bu kız daha ufak, 18'ine gelsin düşünürüz' dedim. Ama bu cümleyi neden kullandım bilmiyorum" diyen Eyüp Fatih Şağban, telefon konuşmalarını da reddetti.

'OCAĞINIZA DÜŞTÜM'

İddianamede mağdur çocuğun halası A.C.'nin de ifadesi yer aldı. A.C. yaşananları, "Olayı 26 Ağustos'ta çocuğun annesi beni arayınca öğrendim. Şağban'ı aradım. Önce inkar etti. Sonra 'Masum bir hata işlemiş olabiliriz' dedi. Savcılığa gideceğim dedim. Bunun üzerine 'Yapma etme, ocağınıza düştüm, başka bir yolu da vardır' diyerek 10 bin lira teklif etti" diye anlattı.
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