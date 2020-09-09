1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'FETÖ'cü öğretmenler evde ders verecek' paniği

Velilerin, çocuklarının eğitimindeki eksiklikleri gidermek için özel ders aldırma yönteminde, bazı FETÖ'cü grupların devreye girdiği iddia edildi.
 09 Eylül 2020 08:49
Yazdır
'FETÖ'cü öğretmenler evde ders verecek' paniği

Pandemi dönemindeki alternatif eğitim modelleri, farklı tartışmaları beraberinde getirdi.

Velilerin, çocuklarının eğitimindeki eksiklikleri gidermek için özel ders aldırma yönteminde, bazı FETÖ'cü grupların devreye girdiği iddia edildi.

TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyelerine son dönemlerde, velilerin eğitimdeki yetersizliği gidermek için çocuklarına özel ders aldırmak için gösterdikleri çabayı kullanan FETÖ'cü eski öğretmenlerin olduğu bilgisi geldi. Milletvekillerinin konunun araştırılması için Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurdukları öğrenildi.

Verilen bilgiye göre, okullarda düzenli eğitim yapılamayacağını gören veliler, çocuklarına özel ders aldırmaya başladı. Birden fazla öğretmenin bir araya gelip bir daire kiraladığı, buralarda öğrencilere özel ders verdikleri belirtildi.

MEB'den belge almadan oluşan yapıların bazılarında FETÖ'cü öğretmenlerin görev aldığı iddia edildi. Evlere özel ders vermeye gidenler arasında da FETÖ'cü öğretmenlerin bulunduğu öne sürüldü.

Bu konudaki iddialar, milletvekilleri tarafından MEB'e iletildi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Merdiven altı eğitim endişesi
09 Eylül 2020 07:20		 Bu lise, 3 Erasmus projesiyle hibe almaya hak kazandı
08 Eylül 2020 20:44
Meslek lisesinde uzaktan otomatik ateş ölçen cihaz geliştirildi
08 Eylül 2020 18:48		 Okul müdürü ve yardımcıları öğrenciler için kolları sıvadı
08 Eylül 2020 00:02
Tekirdağ'da depreme dayanıksız 3 okul tahliye edildi
07 Eylül 2020 22:44		 Fedakar öğretmen kapı kapı dolaşarak öğrencilerine ders anlatıyor
07 Eylül 2020 12:52
Anaokulları yeni döneme hazır... Minikler için alınan tedbirler
06 Eylül 2020 08:45		 Kovid-19 tanısı konulan 6 öğrenci sınava ayrı okulda girdi
05 Eylül 2020 13:26
Meslek lisesinde uzaktan otomatik ateş ölçen cihaz geliştirildi
05 Eylül 2020 11:58		 Fransız okulu hem kaçak hem kıyak
05 Eylül 2020 06:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:14 - Bakanlık bu sefer yabancı bir kitabı 'muzır yayın' ilan etti09:09 - Bursa'da kaçak kına gecesine baskın09:04 - Türkiye Meryem'i İran'a vermedi09:00 - Herkül'ün müzesinde eserler kayıp! Soruşturma başlatıldı08:56 - Takside unutulan, 1 milyon 250 bin liralık altını sahibine teslim etti08:49 - 'FETÖ'cü öğretmenler evde ders verecek' paniği
08:37 - Buket Aydın'dan 'AK Parti'li misiniz' sorusuna yanıt08:34 - Yan etki ortaya çıkınca aşı çalışmaları hemen durduruldu08:30 - Durağa giden kadına halk otobüsü çarptı08:29 - İstismarcı sözde tarikat lideri aileyi suçladı08:24 - TBMM'nin ilk gündemi izinsiz hobi bahçesi08:23 - Diyarbakır annelerinden biri daha evladına kavuşacak
08:23 - Virüsle mücadele eden hemşire ağlayarak uyarıda bulundu08:21 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstenen platforma taşınsın, haklıyız08:18 - Bakan Albayrak: İkinci yarıda 'V' tipi toparlanma bekliyoruz08:15 - 'Sağlık Bakanlığı görevlisiyiz' diyerek dolandırıcılık yapmaya çalıştılar08:06 - Ülkücüler 12 Ada Yürüyüşü yapacak
08:03 - 'Reyhanlı sorumlusu terörist yakalandı'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tercihli Baro (Çoklu baro) uygulamasını destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay, polislerin çalışma saatlerine dair davayı karara bağladı
Kaymakamlara operasyonda mahrem imamları ele vermiş
Tacizci şeyh 15 Temmuz'da 'sokağa çıkmayın' demiş
Yan etki ortaya çıkınca aşı çalışmaları hemen durduruldu
'FETÖ'cü öğretmenler evde ders verecek' paniği
Merdiven altı eğitim endişesi
TBMM'nin ilk gündemi izinsiz hobi bahçesi
Virüsle mücadele eden hemşire ağlayarak uyarıda bulundu
Memurlara özel 15 TL indirim sizi bekliyor
Bakan Gül'den imam hatiplilerle ilgili sözlere tepki
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
düğünü cafede yapmak 1
bitcoin 3
21 eylül'de anaokulu ve 1.sınıfların okula başlaması 3
yeni pandemilere hazırlanın 2
belediye başkanının iş isteyen kadına tecavüz etmesi 4
miha zajc 1
yozgat 2
sokağa çıkma yasağı 3
Atakan Yılmaz 1
susamam 1
SON İLANLAR
TÜRMOB Muhasebeci ve Müşavirlik Sınav İlanı
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Yalova Taşköprü Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Konak SYDV 2 İşçi Alacak
Kayseri Sarıoğlan Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 1 İşçi Alacak
İzmir ibb Grandplaza 1 İşçi Alacak
Bursa Burulaş 67 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam