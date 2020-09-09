'FETÖ'cü öğretmenler evde ders verecek' paniği
|09 Eylül 2020 08:49
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Pandemi dönemindeki alternatif eğitim modelleri, farklı tartışmaları beraberinde getirdi.
Velilerin, çocuklarının eğitimindeki eksiklikleri gidermek için özel ders aldırma yönteminde, bazı FETÖ'cü grupların devreye girdiği iddia edildi.
TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyelerine son dönemlerde, velilerin eğitimdeki yetersizliği gidermek için çocuklarına özel ders aldırmak için gösterdikleri çabayı kullanan FETÖ'cü eski öğretmenlerin olduğu bilgisi geldi. Milletvekillerinin konunun araştırılması için Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurdukları öğrenildi.
Verilen bilgiye göre, okullarda düzenli eğitim yapılamayacağını gören veliler, çocuklarına özel ders aldırmaya başladı. Birden fazla öğretmenin bir araya gelip bir daire kiraladığı, buralarda öğrencilere özel ders verdikleri belirtildi.
MEB'den belge almadan oluşan yapıların bazılarında FETÖ'cü öğretmenlerin görev aldığı iddia edildi. Evlere özel ders vermeye gidenler arasında da FETÖ'cü öğretmenlerin bulunduğu öne sürüldü.
Bu konudaki iddialar, milletvekilleri tarafından MEB'e iletildi.
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