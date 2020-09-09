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Takside unutulan, 1 milyon 250 bin liralık altını sahibine teslim etti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde taksicilik yapan Murat Yavuz (37), aracında unutulan, içinde, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 250 bin lira olan altın bulunan çantayı sahibine teslim etti.
 09 Eylül 2020 08:56
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Takside unutulan, 1 milyon 250 bin liralık altını sahibine teslim etti

Çantayı eline aldığında içinde bozuk para olduğunu düşündüğünü belirten Yavuz, "İçinde altın olabileceği hiç aklıma gelmemişti" dedi.

Evli ve 2 çocuk babası taksi şoförü Murat Yavuz, 27 Ağustos Perşembe günü saat 19.30 sıralarında, Çankaya Gazi Osmanpaşa Bulvarı'ndan müşteri aldı. Bornova'ya gitmek istediğini söyleyen müşteri, istediği yere geldiğinde ücretini ödeyerek araçtan indi. İnen müşterinin ardından koltukta duran çantayı fark eden Yavuz, içini açtığında altın olduğunu gördü. Bunun üzerine Yavuz, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nı arayarak durumu bildirdi. Odadakiler çantasını unutan vatandaşı buldu. Taksi şoförü Yavuz altın dolu çantayı sahibine teslim etti. O anlar durağın güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde çantanın sahibinin geldikten sonra altınları sayarak teslim aldığı görülüyor. Unutulan çantanın içinde piyasa değerinin 1 milyon 250 bin lira olan yaklaşık 2,5 kilogram altın olduğu belirtildi.

Çantanın sahibinin Yavuz'a teşekkür olarak 400 lira ile bir de yarım altın verdiği belirtildi. Altın dolu çantayı sahibine teslim eden taksi şoförüne, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından da plaket verildi.

'BOZUK PARA VAR ZANNETTİM'

Yaşanan olayı anlatan taksi şoförü Murat Yavuz, "Yolcuyu bıraktıktan sonra unutulan çantayı fark ettim. Bir gözü kilitliydi ve oldukça ağırdı. Çantayı elime aldığımda altın olabileceğini tahmin etmemiştim ve bozuk para var zannettim. Başka bir şeye de pek ihtimal vermedim. Merak ederek içini açtığımda altın dolu olduğunu gördüm. Bunun üzerine durumu hemen Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'na bildirdim. Sahibi arar diye kendi irtibat numaralarımı verdim. Yaklaşık 3 saat sonra çantanın sahibi beni aradı ve onu hatırlayıp hatırlamadığımı sordu. Çantasının bende olduğunu ve bağlı olduğum taksi durağına gelerek teslim alabileceğini söyledim. Çantanın sahibi teşekkür ettikten sonra 'Senin yerinde başkası olsaydı vermeyebilirdi' dedi' şeklinde konuştu.

Çantayı sahibine teslim ettiği için pişmanlık duymadığını belirten Yavuz, "Altınları tek tek saymasını istedim. Çünkü ilerleyen zamanlarda başka sıkıntılar yaşamak istemedim. Bana teşekkür ettikten sonra 400 lira verdi. Bunun üzerine duraktaki arkadaşların ısrarı üzerine bir yarım altın daha hediye etti. Arkadaşların ısrarı olmasa sadece 400 lira verecekti. Kendisine de teşekkür ediyorum. Bulduğum altınların değeri az değil. Bir insanın hayatını değiştirebilir, ancak yine olsa yine aynısını yapardım" ifadelerini kullandı.

'ODA BAŞKANINDAN PLAKET'

Taksi şoförüne plaket takdim eden Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, yaşanan olaydan dolayı gurur duyduklarını söyledi. Anık, "Duyarlı davranışından dolayı meslektaşıma teşekkür ediyorum. Çünkü ortada insanların kafasını karıştırabilecek bir meblağ var. Ben de ilk kez bu kadar yüksek bir meblağın takside unutulduğuna şahit oldum. Tabi bu durum odamız için de gurur kaynağı oldu. Oda olarak kendisini plaket ve ufak bir hediyeyle onurlandırmak istedik" diye konuştu.
DHA
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