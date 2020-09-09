Türkiye Meryem'i İran'a vermedi
|09 Eylül 2020 09:04
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Hürriyet'ten Fevzi
Kızılkoyun'un haberine göre: İran'da zorunlu başörtüsüne karşı eylem yaptığı
için hapis cezasına çarptırılınca Türkiye'ye kaçan Meryem Şeriatmedari, Denizli'de
polis kontrolünde gözaltına alındı. Geri gönderme merkezinde tutulan Meryem'in
yardım çağrısına sosyal medyadan destek yağdı. Gönüllü avukatların devreye girmesiyle
Meryem serbest bırakıldı.
İran'da bir grup kadın zorunlu başörtüsünü protesto etmek için eylemler yaptı. İlk eylemin Tahran'daki İnkilap Caddesi'nde olduğu için protestocu kadınlar 'İnkilap Caddesi Kızları' diye anıldı. Meryem Şeriatmedari 2018 yılındaki eylemlerin birinde bir duvara çıktı ve başörtüsünü açtı. Gözaltına alınan Meryem tutuksuz yargılandığı duruşmaların sonunda hapis cezasına çarptırıldı. Cezayı öğrenince de İran'dan Türkiye'ye kaçtı.
Son dakika: Sosyal medyada destek yağdı: Türkiye Meryemi İrana vermedi
Meryem Şeriatmedari'nin başörtüsünü çıkarttığı o anlar, İran'daki kadınların mücadelesinin sembol fotoğraflarından biri oldu.
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