Bursa'da kaçak kına gecesine baskın
|09 Eylül 2020 09:09
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Bursa'da polis ekiplerince korona tedbirlerine uyulmadığı ihbarı yapılan kına gecesine düzenlenen baskında 15 kişiye toplam 25 bin 650 TL ceza kesildi. Maske kuralına uymayan kadın ekiplere saatlerce direndi, annesi ise gazetecilere saldırdı.
Nilüfer Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi'ndeki bir salonda kına gecesi düzenlendiği ve korona virüs tedbirlerine uyulmadığı yönünde ihbar aldı. Korona virüs vakalarını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdüren ekipler, ihbar üzerine harekete geçti. Düğün salonunda incelemelerde bulunan ekipler, Covid-19 tedbirlerine uyulmadığını tespit etti.
Kızı ekiplere zorluk çıkardı, annesi gazetecilere saldırdı
Salonda maske takmadığı tespit edilerek ceza işlemleri uygulaması için kimliğini istenen Bilge A. isimli kadın ekiplere saatlerce zorluk çıkartırken, annesi ise gazetecilere saldırdı. Gazetecilere saldıran kadının, "Çek çek güzel çıkıyor muyum" demesi dikkat çekti.
Baskında korona virüs tedbirlerine uymadan kınaya katılan 11 kişiye 22 bin 500 TL ceza kesildi. Ayrıca damat Halil Ş., gelin Müge Y., organizatör ve salon sahibine ise 3 bin 150 TL ceza işlemi uygulandı.
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