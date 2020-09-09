Bakanlık bu sefer yabancı bir kitabı 'muzır yayın' ilan etti

Tedvan Lieshout'un yazdığı, Ufuk Güngör'ün çevirisini yaptığı, Sylvia Weve tarafından resimlenen "Ben Bir Sihirbazım" isimli kitabın, 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna karar verildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Büyülü Fener Yayınları tarafından Mart 2016'da birinci basımı yapılan "Ben Bir Sihirbazım" isimli kitabın içerisinde yer alan bazı ifade ve tasvirlerin, 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğu belirlendi.

Bu kapsamda söz konusu kitap "küçüklere zararlıdır" ibaresiyle içi görülmeyen zarf veya poşet içinde, teşhiri ya da reklamı yapılmayacak şekilde sadece 18 yaşından büyüklere satılabilecek.