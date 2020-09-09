Tüm etkinlikler iptal edilmeli diyen profesörün, yemekli fotoğrafı ortaya çıktı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, koronavirüsü salgınının büyük bir hız kazandığını belirterek "Salgın tümüyle kontrolden çıkmış durumda. Çok sayıda belirtisiz ve belirtili enfekte kişi var. Bunların da yansımalarını göreceğiz. 2-4 hafta rakamlarda artış olacak. Bilimle yönetim bir türlü aynı masaya oturmuyor. Kısıtlama için çok geç kalındığını düşünüyorum. Hayatın anahtarı olmayan bütün alanlar, açılışlar, mitingler, toplu ibadetler hepsi iptal edilmeli." dedi.

Bir gazeteye konuşan Prof. Şenol, Okulların açılmasının bu işi çok daha kötü noktalara sürükleyebileceğini kaydetti.

Ancak bu sözleri söyleyen profesör Esin D. Şenol'un, arkadaşlarıyla yemekli fotoğrafı ortaya çıktı

Gazeteci Mehmet Ali Önel, "her şey kısıtlanmalı, çok geç kalındı" diyen profesör Şenol'un yemekli fotoğrafını yayımladı

Not: Soldan 2. Pof Şenol