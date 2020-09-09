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Motorine bir indirim daha geliyor

Akaryakıt ürünlerinden motorinin fiyatına dün itibariyle gelen 21 kuruşluk indirimin ardından bir büyük indirim daha geliyor. Piyasa uzmanlarından alınan bilgiye göre bu gece motorinin pompa fiyatlarında 17 kuruşluk yeni bir indirim daha bekleniyor.
 09 Eylül 2020 09:44
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Motorin fiyatlarında dün itibariyle geçerli olan 21 kuruşluk indirimin ardından bir indirim haberi daha geldi. Piyasa uzmanlarının verdiği bilgiye göre motorinin litre fiyatında bu gece yarısında pompaya yansımak üzere 17 kuruşluk yeni bir indirim daha bekleniyor.

Peşe peşe gelen indirimlerin motorinin ton fiyatında yaşanan düşüşlerden kaynaklı olduğunu belirten uzmanlar motorindeki indirimin ardından benzinde de indirimin ufukta olduğunu belirtiyor.
Memurlar.Net
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