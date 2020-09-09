Erzincan'da kamu binalarına HES koduyla girilebilecek
Erzincan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) kodunun kullanılacağı bildirildi.
|09 Eylül 2020 09:47
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mehmet Makas başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, il genelinde Kovid-19 salgınını önlenmesi amacıyla bazı ek kararlar aldı.
Bu kapsamda, kentte bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde görevli personel tarafından HES kodlarının sorgulanması ve uygulamanın onay verdiği kişilerin girişlerine izin verilmesi kararlaştırıldı.
İl genelinde yapılacak bu uygulama yarın başlayacak.
Koronavirüs (Kovid-19) Salgını İle Mücadele Kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nce Alınan Tedbirlere İlişkin Karar /1https://t.co/aHDCvwI8kl pic.twitter.com/HBhVuQdN8ZErzincan Valiliği (@ervalilik) September 8, 2020
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