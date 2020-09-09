Dolar/TL 7.48 - 7.49 bandındaki seyrini sürdürüyor
Dolar/TL kuru dün 7.48'in üzerinde kapatmasının ardından 7.48 - 7.49 bandındaki seyrini sürdürüyor. İşte İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|09 Eylül 2020 09:50
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