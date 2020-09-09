İstanbul'da kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor
İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor
|09 Eylül 2020 10:00
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde parçalı yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.
Sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Bölgede sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.
Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli olması nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması
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