Adıyaman'da 81 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 81 evde karantina uygulaması başlatıldı.
|09 Eylül 2020 10:10
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