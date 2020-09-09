Abdulhalik Yıldız, yeniden Yargıtay Birinci Başkanvekilliğine seçildi
|09 Eylül 2020 10:14
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Yargıtay'dan yapılan açıklamaya göre, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca Yıldız'ın görev süresinin dolması nedeniyle seçim gerçekleştirildi.
Yıldız, Yargıtay Birinci Başkanvekilliği görevine yeniden getirildi.
Erzurum'un Çat ilçesinde 1956'da doğan Yıldız, Erzurum İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra 1980'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.
İstanbul hakim adayı olarak mesleğe başlayan Yıldız, sırasıyla Manisa, Sason, Zara, Malatya Yeşilyurt Cumhuriyet Savcılığı, Ayvalık Hakimliği, Düzce Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı ve Ankara Hakimliği görevlerinde bulundu.
Yargıtay üyeliğine 24 Şubat 2011'de seçilen Yıldız, Yargıtay 17. Ceza Dairesi Başkanıyken Yargıtay Büyük Genel Kurulunca ilk kez 2 Eylül 2016'da Birinci Başkanvekilliğine seçildi.
İngilizce ve Arapça bilen Yıldız, evli ve 3 çocuk babası.
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